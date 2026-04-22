Ma je li moguće? Malo tko će povjerovati da je Melina ex. Džinović ovako upoznala milijunaša

Melina Galić (45), modna dizajnerica i bivša supruga glazbenika Harisa Džinovića (74), prošlog vikenda izgovorila je ''sudbonosno da'' i započela novo životno poglavlje uz svog partnera, britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda. Nakon mjeseci nagađanja i tihih najava, raskošno vjenčanje konačno je održano u Monaku, daleko od očiju javnosti.

I dok je sama ceremonija već izazvala veliku pažnju, još veću znatiželju budi misteriozni mladoženja o kojem se gotovo ništa ne zna. Ipak, sada je izvor za Kurir otkrio dosad nepoznate detalje o njihovom navodnom prvom susretu – priču koja zvuči gotovo kao scena iz romantičnog filma.

''To je filmska priča. Melina je naručila taksi da je odveze do zračne luke. Ne znam kamo je letjela, ali taksist je ljubazno upitao može li povesti još jednog gospodina. Malo je to čudno jer taksist, kada primi putnika, rijetko kada vozi i drugu osobu. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto je bilo, ali ovo je osobno Melina pričala svojim prijateljicama'', rekao je izvor za Kurir.

Podsjetimo, modna dizajnerica Melina Galić široj javnosti postala je poznata udajom za glazbenika Harisa Džinovića 2014. godine. Vjenčanje je tada održano u Dubrovniku, i to na luksuznoj jahti. Ipak, ni sav luskuz svadbenog veselja nije pomogao paru da održi obećanje o vječnoj ljubavi u dobru i zlu pa su se nakon 23 godine ljubavi i 10 godina braka odlučili rastati.

