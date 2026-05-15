Ukrajinci izveli osvetnički udar nakon stravičnog ruskog napada na Kijev

Ukrajinska vojska izvela je u noći u četvrtak veliki napad dronovima na vojsku i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju veliki požar koji ne nastao u rafineriji nafte u Rjazanju. Ruski Telegram kanali izvijestili su i o napadima na drugim lokacijama, piše The Kyiv Independent.

Stanovnici grada izvijestili su da su vidjeli nekoliko dronova prije nego što su čuli više glasnih eksplozija na području rafinerije. U jutarnjim satima nakon napada nad gradom su se vidjeli veliki stupovi dima.

Rafinerija u Rjazanju smatra se jednom od najvećih u Rusiji, a zbog svoje uloge u opskrbi ruskog ratnog stroja, redovita je meta napada. Nalazi se oko 450 kilometara od ukrajinske granice i 180 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavlo Malkov izjavio je da su u napadu poginule tri osobe te da je 12 ljudi ozlijeđeno. Ostaci drona pogodili su neimenovano poduzeće i nekoliko stambenih zgrada. Puni razmjeri štete nisu poznati.

Napadi i u drugim regijama

Medijski kanali na Telegramu objavili su, pozivajući se na izvještaje lokalnog stanovništva, da je nakon djelovanja protuzračne obrane viđen dim iznad vojnog aerodroma u mjestu Jejsk u ruskoj Krasnodarskoj oblasti.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvijestio je da je nešto prije ponoći 14. svibnja srušeno pet ukrajinskih dronova dok su se približavali Moskvi. Zbog napada je bio privremeno obustavljen promet u moskovskim zračnim lukama Domodedovo i Šeremetjevo. Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu.

Ukrajinska vojska još se nije oglasila o ovim napadima, a The Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi izvještaje o udarima ni tvrdnje ruskih dužnosnika.

Moguće da je ovaj napad odgovor na smrtonosni ruski udar na Kijev. Ukrajinski redsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da je naložio vojsci da pripremi "moguće formate našeg odgovora".