Mick Ryan, umirovljeni australski general bojnik u razgovoru za Kyiv Post ovog je tjedna rekao je da je ukrajinska vojska trenutno najbolja vojska na svijetu. "Najiskusnija je u modernom ratovanju. To je pokazala tijekom posljednjih 13 mjeseci. Doduše, lekcije iz modernog ratovanja koje su naučili platili su krvlju mnogo svojih mladih i starih. Svejedno, od njih se može puno naučiti", rekao je Ryan, a prenosi Newsweek.

Počeli su se mijenjati 2014. godine

Ryan navodi kako se ukrajinska vojska počela mijenjati 2014. godine te da se tada počela prilagođavati standardima Sjevernoatlantskog saveza (NATO). Ryan je Kyiv Postu rekao da ukrajinsku vojsku tvori nekoliko bitnih elemenata.

"Imate jedinice koje čine njihovu Teritorijalnu obranu, mješavinu profesionalnih starijih vojnika i nedavno mobiliziranih mladića. Čini se da u njoj djeluje dosta nezavisnih jedinica. A tu su i strani vojnici. Vojska im se brzo povećala i trebalo je uskladiti sve te bojne. S time bi se najbolji generali mučili i u mirnodopskim uvjetima, a kamoli u ratnima", rekao je Ryan.

Australski je general rekao da ne vidi zašto ukrajinska vojska ne bi mogla izvesti brzi napad poput onog koji je koalicija predvođena SAD-om izvela u Iraku.

"Vi vodstvo morate stvoriti. Iskustvo nije dovoljno, morate prikupiti različita iskustva kako biste bili dobar vođa. Zato su NATO-ove obuke važne. Ukrajinci pomoću njih mogu nadograditi znanja koja su njihovi vojnici i zapovjednici stekli u ukrajinskim školama", rekao je Ryan koji smatra da ukrajinska vojska treba težiti ispunjavanju NATO-ovih standarda te da ga ona može ostvariti, ali da se to neće dogoditi preko noći. Dodao je da Ukrajina u konačnici želi i ući u NATO te da je zato važno da usvoji njegove vojne standarde.

Ukrajinska vojska trenutno vodi dvije bitke

Australski general tvrdi ukrajinska vojska, kao i mnoge druge vojske, trenutno vodi dvije bitke - jednu protiv ruskih snaga, a jednu unutar sebe. Ryan kaže da je sasvim normalno da stari i novi vojnici, stari i novi načini razmišljanja, stalno sukobljavaju te da se to događa od vremena Aleksandra Velikog.

"Zapovjednici moraju balansirati između ubijanja neprijatelja i dopuštanja svojim vojnicima da uče i rastu. Američka vojska koja je ušla u Drugi svjetski rat bitno je drukčija od američke vojske koja je iz njega izašla. Ukrajinska vojska koja će nakon pobjede izaći iz rata s Rusijom bit će drukčija od ukrajinske vojska koja je u njega ušla. Da bi pobijedila, treba joj dobro vodstvo, a ukrajinsko je vojno vodstvo pokazalo da je bolje od ruskog. To, međutim, ne znači da je ono savršeno. Mislim da mora balansirati između teških i lakih jedinica. Uz to, vidjeli smo koliko helikopteri ranjivi te koliko je protuzračna obrana važna. Treba vidjeti koliko treba uložiti u to, a koliko u jedinice koje su na prvoj liniji bojišnice", rekao je Ryan.