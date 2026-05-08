Novi suprug Meline Galić zarađuje milijune, ali izgled njegove tvrtke iznenadio je javnost

Otkako je modna dizajnerica Melina Galić (45), javnosti poznatija kao bivša supruga bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića (74), uplovila u brak s bogatim poduzetnikom Jeffreyjem Paulom Arnoldom Dayjem (68), interes javnosti za njegov privatni i poslovni život naglo je porastao. Iako je donedavno bio gotovo nepoznat u medijima, nakon vjenčanja našao se u središtu pažnje regionalne tabloidske scene.

Sjedište milijunskih tvrtki je... Kućica?

Posljednjih mjeseci često se nagađa o njegovom navodnom bogatstvu, ulaganjima i poslovnom carstvu, no dostupni podaci na internetu otvaraju i brojna pitanja. Prema informacijama iz javno dostupnih poslovnih registara, pojedine tvrtke povezane s Arnoldom registrirane su na adresi koja, barem prema prikazu na internetskim kartama, ne ostavlja dojam luksuza kakav se često povezuje s multimilijunašima, piše Kurir.

Naime, na lokaciji se nalazi kuća skromnijeg izgleda, bez obilježja ekskluzivnog poslovnog sjedišta ili raskošnog kompleksa kakav bi mnogi očekivali od čovjeka o kojem se govori kao o vrlo imućnom poduzetniku, pišu srpski mediji. Dok pojedini izvori bliski Melini za srpske medije tvrde da je riječ o uspješnom biznismenu koji namjerno izbjegava medijsku eksponiranost, drugi smatraju da se oko njegove financijske moći stvara svojevrsni mit bez konkretnih potvrda.

Misteriozni biznismen iz Monaka

U nekim se poslovnim registrima ovaj Britanac vodi i kao državljanin Monaka. Opisuju ga kao iznimno uspješnog međunarodnog poduzetnika i direktora s bogatom karijerom, piše Kurir. Prema podacima iz britanskog registra trgovačkih društava, tijekom svoje karijere obnašao je najmanje dvadeset osam različitih funkcija u brojnim tvrtkama. Njegovo poslovanje primarno je usmjereno na sektore sigurnosti i pružanja konzultantskih usluga.