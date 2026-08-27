Cure detalji o akciji 'Cargo' u susjedstvu: Uhićeni trgovci drogom, pao i ugledni liječnik?

Najmanje dvojica muškaraca umiješana u organizirani kriminal uhićena su u četvrtak u policijskoj akciji u BiH, a priveden je i liječnik koji je s njima povezan, prenijeli su lokalni mediji.

Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom "Cargo", no točne podatke o ciljevima i broju uhićenih najavili su tek po okončanju.

Prema tvrdnjama portala Istraga.ba, na području županije Središnja Bosna uhićen je Mithat Asotić, liječnik i vlasnik privatne klinike te profesor na privatnom Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Kakva je točno veza liječnika Asotića s uhićenim trgovcima drogom nije jasno, no mediji navode kako je priveden pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ucjena.