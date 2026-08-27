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SPOMINJE SE I UCJENA /

Cure detalji o akciji 'Cargo' u susjedstvu: Uhićeni trgovci drogom, pao i ugledni liječnik?

Cure detalji o akciji 'Cargo' u susjedstvu: Uhićeni trgovci drogom, pao i ugledni liječnik?
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Foto: Profimedia

Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom 'Cargo'

27.8.2026.
10:18
Hina
Profimedia
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Najmanje dvojica muškaraca umiješana u organizirani kriminal uhićena su u četvrtak u policijskoj akciji u BiH, a priveden je i liječnik koji je s njima povezan, prenijeli su lokalni mediji. 

Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom "Cargo", no točne podatke o ciljevima i broju uhićenih najavili su tek po okončanju. 

Prema tvrdnjama portala Istraga.ba, na području županije Središnja Bosna uhićen je Mithat Asotić, liječnik i vlasnik privatne klinike te profesor na privatnom Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Kakva je točno veza liječnika Asotića s uhićenim trgovcima drogom nije jasno, no mediji navode kako je priveden pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ucjena.

BihKriminalUhićenjaLiječnik
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