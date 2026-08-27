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Hrvatska protiv Latvije lovi Svjetsko prvenstvo: Evo kada i gdje gledati utakmicu

Hrvatska protiv Latvije lovi Svjetsko prvenstvo: Evo kada i gdje gledati utakmicu
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatski košarkaški savez iskoristit će utakmicu kako bi se zahvalio hrvatskim vatrogascima

27.8.2026.
10:14
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Hrvatska košarkaška reprezentacija u četvrtak u 20 sati u zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića dočekuje Latviju u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pobjeda bi širom otvorila vrata Katara, no večer na Višnjiku bit će puno više od borbe za dva boda. Dok se očekuje oproštaj jedne legende i krcate tribine, grad košarke dočekuje reprezentaciju s kompleksnim, podijeljenim osjećajima i otvorenim pitanjima koja nadilaze sportski teren.

Momčad izbornika Tomislava Mijatovića u drugi krug kvalifikacija ulazi s impresivnim omjerom od pet pobjeda i samo jednog poraza. Eventualni uspjesi protiv Latvije, a potom i Nizozemske na gostovanju, praktički bi osigurali plasman na svjetsku smotru, prvo veliko natjecanje za Hrvatsku nakon niza propuštenih prilika. Optimizam se temelji na sjajnoj formi ključnih igrača i odličnoj atmosferi, što je potvrdio i Dario Šarić. "Svima nam je san jednog dana osvojiti medalju za svoju državu. Idemo korak po korak i nadamo se plasmanu", poručio je Šarić.

Hrvatska u dvoboj ulazi kao izraziti favorit. Mario Hezonja igra u fantastičnoj formi, što je pokazao s 37 poena protiv Turske u pripremama, a pod koševima dominira NBA dvojac Ivica Zubac i Karlo Matković. S druge strane, Latvija u Zadar stiže desetkovana. Bez najveće zvijezde Kristapsa Porziņģisa, braće Bertāns koji su se oprostili, te niza drugih važnih igrača poput Rolandsa Šmitsa i Artūrsa Žagarsa, gosti predstavljaju nepoznanicu. Ipak, izbornik Mijatović upozorava: "Latvija je vrlo neugodna momčad. Njihova je igra sada izrazito orijentirana na bekove i kreiranje šuta za tri poena. Na to moramo biti maksimalno spremni i koncentrirani."

Unatoč svemu, igrači su sretni što su napokon u Zadru. "Mislim da je želja da dođemo ovdje prvenstveno došla od igrača. Zadar je naš košarkaški grad, čast nam je biti ovdje", izjavio je Mario Hezonja. Posebne emocije imat će Zadranin u reprezentaciji, David Škara: "Sigurno će osjećaj biti čudesan, pogotovo zato što se igra za reprezentaciju."  Prijenos utakmice gledajte u četvrtak od 20:00 sati na  programu Arena Sport 1.

Večer na Višnjiku imat će i snažnu emotivnu notu. Bit će to prilika za službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od reprezentativnog dresa. Jedan od najvažnijih igrača moderne generacije tako će posljednji put pozdraviti navijače, a zadarska publika imat će priliku zahvaliti mu na godinama predanosti. No, to nije jedina posebna gesta. Hrvatski košarkaški savez iskoristit će utakmicu kako bi se zahvalio hrvatskim vatrogascima, koji su pozvani kao posebni gosti sa svojim obiteljima. Time se želi poslati poruka zajedništva i zahvalnosti onima koji su tijekom ljeta čuvali hrvatsku obalu.

Očito je, pred nama je puno više od obične utakmice. To je večer u kojoj se isprepliću borba za Svjetsko prvenstvo, oproštaj legende, zahvala herojima i kompleksan odnos grada i reprezentacije. Hrvatska će na parketu tražiti pobjedu, a tribine Višnjika, iako ispunjene do posljednjeg mjesta, nosit će priču o ponosu, prkosu i neugasivoj ljubavi prema košarci.

Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaVišnjikSvjetsko Prvenstvo U Košarci
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