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LJUBAVNI VRTULJAK /

Zvijezda Love Islanda slavi 28. rođendan: Tko je sve bio u zagrljaju Grace Jackson?

Zvijezda Love Islanda slavi 28. rođendan: Tko je sve bio u zagrljaju Grace Jackson?
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Grace Rosà Jackson, reality zvijezda koja je dva puta kao 'bomba' uzdrmala vilu popularnog showa 'Love Island', danas slavi svoj 28. rođendan.

27.8.2026.
11:07
Hot.hr
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Poduzetnica i model iz Manchestera postala je sinonim za dramu i neočekivane obrate, a njezina potraga za ljubavlju pred kamerama pretvorila se u vrtuljak emocija i turbulentnih veza koje su je definirale kao jednu od najpamtljivijih natjecateljica.

Turbulentan prvi ulazak

Njezin prvi ulazak u jedanaestu sezonu 'Love Islanda' 2024. godine bio je eksplozivan. Ušla je dvanaestog dana i odmah otkrila da ima neriješenu prošlost s Joeyem Essexom, zvijezdom realityja s kojom je imala ljetnu romansu. Njihov odnos u vili bio je pun uspona i padova, no na kraju se nije ostvario. Grace je tijekom sezone bila u paru s nekoliko muškaraca, uključujući Konnora Ewudzija i Bladea Siddiqija, no na kraju je vilu napustila s Reubenom Collinsom. Iako su pokušali nastaviti vezu, ona je ubrzo prekinuta. 'Oboje smo bili vrlo zauzeti, a veza na daljinu je bila teška', objasnio je kasnije Reuben, dodavši da su ostali u dobrim odnosima.

Druga prilika za ljubav

Samo šest mjeseci kasnije, Grace je dobila drugu priliku u showu 'Love Island: All Stars'. Ponovno je ušla kao 'bomba' i ovoga puta njezina priča imala je sretniji kraj. Gotovo odmah je pronašla zajednički jezik s Lucom Bishom, a njihov odnos brzo je postao favorit publike. Unatoč manjim trzavicama i drami s drugim natjecateljicama, par je stigao do samog finala, gdje su osvojili drugo mjesto. Njihova veza nastavila se i nakon showa, a Grace je potvrdila da je upoznala njegovu obitelj. 'Stvari su tako dobre. U miru sam i sretna jer je on uz mene', izjavila je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by grace rosà jackson (@gracexrosa)

 

Grace Jackson gledajte na platformi Voyo u verziji 'Love Island UK' i u 'Love Island: All stars'.

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