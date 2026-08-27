Zvijezda Love Islanda slavi 28. rođendan: Tko je sve bio u zagrljaju Grace Jackson?

Poduzetnica i model iz Manchestera postala je sinonim za dramu i neočekivane obrate, a njezina potraga za ljubavlju pred kamerama pretvorila se u vrtuljak emocija i turbulentnih veza koje su je definirale kao jednu od najpamtljivijih natjecateljica.

Turbulentan prvi ulazak

Njezin prvi ulazak u jedanaestu sezonu 'Love Islanda' 2024. godine bio je eksplozivan. Ušla je dvanaestog dana i odmah otkrila da ima neriješenu prošlost s Joeyem Essexom, zvijezdom realityja s kojom je imala ljetnu romansu. Njihov odnos u vili bio je pun uspona i padova, no na kraju se nije ostvario. Grace je tijekom sezone bila u paru s nekoliko muškaraca, uključujući Konnora Ewudzija i Bladea Siddiqija, no na kraju je vilu napustila s Reubenom Collinsom. Iako su pokušali nastaviti vezu, ona je ubrzo prekinuta. 'Oboje smo bili vrlo zauzeti, a veza na daljinu je bila teška', objasnio je kasnije Reuben, dodavši da su ostali u dobrim odnosima.

Druga prilika za ljubav

Samo šest mjeseci kasnije, Grace je dobila drugu priliku u showu 'Love Island: All Stars'. Ponovno je ušla kao 'bomba' i ovoga puta njezina priča imala je sretniji kraj. Gotovo odmah je pronašla zajednički jezik s Lucom Bishom, a njihov odnos brzo je postao favorit publike. Unatoč manjim trzavicama i drami s drugim natjecateljicama, par je stigao do samog finala, gdje su osvojili drugo mjesto. Njihova veza nastavila se i nakon showa, a Grace je potvrdila da je upoznala njegovu obitelj. 'Stvari su tako dobre. U miru sam i sretna jer je on uz mene', izjavila je.

Grace Jackson gledajte na platformi Voyo u verziji 'Love Island UK' i u 'Love Island: All stars'.