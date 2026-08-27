Suprug je ostavio, a ona se odlučila za nesvakidašnji korak: 'Obećala sam da ću voljeti sebe'

Na dan kada se njezin bivši suprug, s kojim je provela 25 godina, ženio za svoju plavokosu fitness instruktoricu, Maria Leonard Olsen suočila se s osjećajima depresije i razočaranja. No, umjesto da se prepusti tuzi, ova 63-godišnja autorica, odvjetnica i govornica odlučila je poduzeti nesvakidašnji korak - udati se za samu sebe.

Svečana ceremonija, održana 2018. godine u odmaralištu u planinama Colorada, predstavljala je simboličan čin kojim je obećala samoj sebi da će postati najbolja verzija sebe. Njezina priča, o kojoj je izvijestio Daily Star, priča je o samopoštovanju, iscjeljenju i nevjerojatnim životnim preokretima.

Ceremonija na planini i zavjeti samoj sebi

Na svoje vjenčanje Maria je pozvala tri najbliže prijateljice - Anne, Cecily i Lindu. Poslala im je formalne pozivnice, a one su s veseljem prihvatile ulogu djeveruša.

"Bio je to emocionalno izazovan vikend. Nisam se više željela udati za bivšeg supruga, ali sam tugovala zbog gubitka našeg braka i nepovratnog sloma naše obiteljske zajednice", ispričala je Maria.

U pripremama za ceremoniju pomogle su joj prijateljice. Poklonile su joj staru vintage ogrlicu u njezinoj omiljenoj ružičastoj boji i ručno izrađenu krunu od cvijeća s vrpcama koje su služile kao veo, a posudila je i torbicu koju je jednoj od njih darovala godinama ranije. Umjesto buketa, nosile su platnene slike na kojima su bile Maria i njezine prijateljice, s posvetama o tome što voli kod svake od njih.

Kada je jedan stariji gost u odmaralištu čuo da se Maria udaje za samu sebe, ponudio se da je otprati do oltara. Tamo je, okružena prirodom i najbližim prijateljicama, izrekla svoje zavjete.

"Obećala sam da ću voljeti sebe, da ću njegovati suosjećanje prema sebi i da ću biti odgovorna za vlastitu sreću. Zavjetovala sam se da ću pamtiti razliku između samoće i usamljenosti te da ću imati povjerenja u svoju sposobnost da podnesem bol i krenem dalje", rekla je. Proslava je održana u hidromasažnoj kadi, bez alkohola, s obzirom na to da je Maria nedugo prije toga započela život u trijeznosti nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću o alkoholu.

Teško djetinjstvo i borba s ovisnošću

Odluka o izostanku alkohola imala je duboke osobne korijene, proizašle iz teškog djetinjstva. Njezin otac, koji ju je odgojio, bio je nasilni alkoholičar uhićen zbog premlaćivanja njezine majke. Maria se prisjetila traumatičnih trenutaka, kada bi se otac u pijanom stanju vraćao kući, a ona bi se zaključavala u sobu. Majka joj je čak dala ljestve od užeta kako bi mogla pobjeći kroz prozor ako bi otac krenuo na nju.

I sama se okrenula alkoholu kao mehanizmu suočavanja s traumom, počevši piti u dobi od 13 godina. Unatoč tome, bila je odlična učenica i završila je jedan od deset najboljih pravnih fakulteta. No, vikendima bi se redovito opijala do stanja nesvijesti. Problem s alkoholom eskalirao je u kasnijim godinama, nakon što su njezina djeca odrasla.

"Osjećala sam se kao da sam bez smjera. Sve sam uložila u majčinstvo, uzela sam 15 godina pauze kako bih odgajala djecu, ali oni su postali tinejdžeri i više im nije trebala moja stalna prisutnost. To je potaknulo još jače opijanje", priznala je. Na kraju je njezin tadašnji suprug, nakon njezinog posljednjeg boravka na rehabilitaciji, zatražio da se ne vraća kući. Razdvojili su se u godini kada je napunila 50.

DNK test koji je promijenio sve

Nakon što je postigla trijeznost i posvetila se sebi kroz čin samovjenčanja, Maria je vjerovala da su najveći životni izazovi iza nje. Međutim, DNK test, koji je napravila iz znatiželje, otkrio je nevjerojatnu obiteljsku tajnu - čovjek koji ju je odgojio nije bio njezin biološki otac. Njezin pravi otac bio je poznati glumac židovskog podrijetla.

Ovo otkriće duboko je potreslo njezin osjećaj identiteta. "Moj otac koji me odgojio bio je ponosni irski katolik. Ime sam dobila po Blaženoj Djevici Mariji. Išla sam u katoličku školu, odgajala djecu kao katolike. A onda otkrijem da sam napola aškenaska Židovka", ispričala je. Njezina je majka naposljetku priznala da je imala aferu za jednu noć 1962. godine. Maria je uspjela upoznati svog biološkog oca i izgraditi odnos s njim prije nego što je preminuo.

Sologamija kao rastući trend

Iako se može činiti neobičnim, čin Marijinog vjenčanja sa samom sobom dio je rastućeg globalnog fenomena poznatog kao sologamija. Iako takvi brakovi nisu pravno priznati, oni predstavljaju simboličan čin posvećenosti ljubavi prema samome sebi i prihvaćanju vlastite osobnosti. Trend je posebno popularan među ženama, a zabilježeni su i slučajevi u kojima su se žene, poput brazilske manekenke Cris Galere, nakon samovjenčanja "razvele" od sebe jer su upoznale nekog posebnog.

Stručnjaci navode da je sologamija način povezivanja sa samim sobom, ujedinjavanja svih aspekata vlastite ličnosti te postajanja svojim najboljim prijateljem.

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Marijini zavjeti, koje je dala samoj sebi na planini, pomogli su joj da prebrodi teška razdoblja. "Kad mi je teško, u glavi mi se pojave stare negativne priče. Tada se moram sjetiti zavjeta koje sam dala samoj sebi. Smatram ih svetima i neprestano se na njih podsjećam", kaže ona.

Sada planira proslavu desete godišnjice, na kojoj će obnoviti zavjete sa svoje tri djeveruše. Njezin životni partner Bill, s kojim je u sretnoj vezi 13 godina, vjerojatno će prisustvovati, no par ne planira formalizirati vezu brakom. "Ne trebamo se vjenčati. Nitko od nas to ne želi. Ne trebam nikoga drugog da me upotpuni. To mogu učiniti sama", zaključuje Maria.

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