Turski dron digao Grčku na noge: Poslali F-16, u blizini bio i putnički avion

Grčko ratno zrakoplovstvo podiglo je borbene zrakoplove F-16 nakon što je turski dron ušao u atenski FIR i narušio grčki zračni prostor iznad šireg morskog područja između Samotrake i Lemnosa.

Grčka je vojska odmah aktivirala procedure nadzora i presretanja, a par F-16 dobio je zadatak pronaći, identificirati i udaljiti tursku bespilotnu letjelicu, piše EuroNews.

Posebnu zabrinutost izazvalo je to što se dron približio području završnog prilaza zračnoj luci Alexandroupoli upravo u trenutku kada se Aegeanov putnički zrakoplov pripremao za polijetanje.

U koordinaciji civilne kontrole leta i grčkih borbenih zrakoplova dron je udaljen, a sigurnost putničkog leta nije bila ugrožena.

Iz predostrožnosti je zrakoplov ipak dobio uputu da privremeno promijeni rutu i zadrži manju visinu dok ne napusti to područje, nakon čega je normalno nastavio prema atenskoj zračnoj luci Eleftherios Venizelos.

Atena prati poteze Ankare

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon novih izjava turskog Ministarstva obrane o mogućem uspostavljanju baze za dronove na Rodosu. Ankara je poručila da bi takav potez mogao negativno utjecati na "mir i stabilnost u Egejskom moru" te spomenula moguće protumjere.

U Ateni sada procjenjuju jesu li posljednji incidenti dio šireg političkog i vojnog pritiska Turske, dok grčka strana pomno prati daljnje poteze Ankare.