FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOST U EGEJSKOM MORU /

Turski dron digao Grčku na noge: Poslali F-16, u blizini bio i putnički avion

Turski dron digao Grčku na noge: Poslali F-16, u blizini bio i putnički avion
×
Foto: ahmetozkanphotography/Alamy/Profimedia/Ilustracija

U Ateni sada procjenjuju jesu li posljednji incidenti dio šireg političkog i vojnog pritiska Turske

28.8.2026.
18:08
Jaga Komazec
ahmetozkanphotography/Alamy/Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Grčko ratno zrakoplovstvo podiglo je borbene zrakoplove F-16 nakon što je turski dron ušao u atenski FIR i narušio grčki zračni prostor iznad šireg morskog područja između Samotrake i Lemnosa.

Grčka je vojska odmah aktivirala procedure nadzora i presretanja, a par F-16 dobio je zadatak pronaći, identificirati i udaljiti tursku bespilotnu letjelicu, piše EuroNews.

Posebnu zabrinutost izazvalo je to što se dron približio području završnog prilaza zračnoj luci Alexandroupoli upravo u trenutku kada se Aegeanov putnički zrakoplov pripremao za polijetanje.

U koordinaciji civilne kontrole leta i grčkih borbenih zrakoplova dron je udaljen, a sigurnost putničkog leta nije bila ugrožena. 

Iz predostrožnosti je zrakoplov ipak dobio uputu da privremeno promijeni rutu i zadrži manju visinu dok ne napusti to područje, nakon čega je normalno nastavio prema atenskoj zračnoj luci Eleftherios Venizelos.

Atena prati poteze Ankare

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon novih izjava turskog Ministarstva obrane o mogućem uspostavljanju baze za dronove na Rodosu. Ankara je poručila da bi takav potez mogao negativno utjecati na "mir i stabilnost u Egejskom moru" te spomenula moguće protumjere.

U Ateni sada procjenjuju jesu li posljednji incidenti dio šireg političkog i vojnog pritiska Turske, dok grčka strana pomno prati daljnje poteze Ankare.

Borbeni ZrakoplovF-16GrčkaAtenaPutnički Zrakoplov
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike