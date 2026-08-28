Imaju 14 djece i još ne planiraju stati: Najveći problem im nije novac, nego ovo

Za nekoga je 14 vlastite djece prava noćna mora, dok za drugoga to može biti ostvarenje životnog poziva. No sasvim je razumljivo da s tolikim brojem djece novac nestaje brzinom munje. A njihovoj mami Shay Barbee (44) iz Chicaga zabave definitivno ne nedostaje.

Shay i njezin suprug Will Barbee, koji se bavi poduzetništvom i ulaganjem u nekretnine, sami se brinu o svojoj brojnoj obitelji i ponosni su na to što im nije potrebna ničija financijska ni praktična pomoć. Shay je majka i domaćica s punim radnim vremenom.

Njihovo prvo dijete rođeno je prije 25 godina, a najmlađe prije pet godina. Obitelj godišnje na hranu potroši vrtoglavih 50.000 eura. Dio troškova srećom smanjuje njihovih 40 kokoši koje ih opskrbljuju jajima. Obitelj ih svaki tjedan pojede oko 180. Roditelji svakog mjeseca kupuju i do 36 galona mlijeka.

Foto: Jam Press/Profimedia

No to ni izdaleka nije sve. Još oko 12.900 eura godišnje odlazi na odjeću, a rođendan svakog djeteta stoji ih više od 470 eura. Za Božić potroše dodatnih 6070 eura, a za svako dijete kupuju i školske potrepštine u vrijednosti od 1750 eura.

Najveći problem im je prijevoz

Iako im obiteljski budžet ponekad zadaje ozbiljne glavobolje, niti jedno dijete nije isključeno i svi dobiju ono što im je potrebno. "Nismo se ciljano trudili začeti, ali nismo se ni trudili da ne dobijemo djecu. Otvoreni smo za ono što nam Gospodin pripremi", iskreno kaže Shay. Liječnik joj je zbog lakih trudnoća navodno čak dao nadimak "Stroj".

Foto: Jam Press/Profimedia

"Sami osiguravamo hranu, kuhamo i čistimo", zadovoljno kaže Shay o njihovoj samostalnosti. Djecu kod kuće školuju već 14 godina, a starija postupno odlaze na fakultet.

Njihov najveći problem, paradoksalno, nije nedostatak novca, nego prijevoz. Obitelj ima pet automobila, ali često koristi vozilo s 15 sjedala. Ni ono, međutim, nije uvijek dovoljno, pa ponekad moraju krenuti u dva automobila.

A kada se svih četrnaestero djece negdje pojavi zajedno, ljudi to, razumljivo, primijete. "Vidjela sam ljude kako nas broje, ali reakcije su uglavnom pozitivne. Govore nam kako imamo prekrasnu i dobro odgojenu djecu. Obično čujemo: 'Vau, to je nevjerojatno, uopće ne izgledate kao da imate 14 djece! Morate imati strpljenja poput sveca!'" dodaje Shay uz osmijeh.

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