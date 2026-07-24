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'GORIŠ!' /

Maja Šuput pozirala u efektnom kupaćem kostimu pa jednom rečenicom privukla svu pažnju

Maja Šuput pozirala u efektnom kupaćem kostimu pa jednom rečenicom privukla svu pažnju
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pjevačica je između brojnih ljetnih nastupa predahnula u Šibeniku, a fotografije iz luksuznog resorta upotpunila je porukom koja je mnogima zapela za oko

24.7.2026.
9:24
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu. Između brojnih ljetnih nastupa odvojila je vrijeme za predah u Šibeniku, odakle je podijelila nekoliko fotografija nastalih uz bazen luksuznog resorta.

Osim upečatljivog ljetnog izdanja, pažnju je privukla i poruka kojom je Maja istaknula važnost samopouzdanja. "Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje", poručila je uz objavu, a njezine riječi naišle su na odobravanje brojnih pratitelja koji su je u komentarima podržali i obasuli komplimentima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Najviše je pažnje privukao njezin ružičasti kupaći kostim s velikim zlatnim detaljem na gornjem dijelu te čipkastim volanima na donjem. Cijeli je styling upotpunila zlatnim nakitom i sunčanim naočalama, dok je pozirala uz bazen s pogledom na šibensku marinu.

Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari. "Bombaaa", "Goriš!", "Predobro", "Najljepši kupaći do sada" i "Predivna si" samo su neki od komplimenata koje su joj uputili pratitelji, a mnogi su pohvalili i njezinu poruku o samopouzdanju te ljetni modni odabir.

Maja šuputKupaći KostimLjeto
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