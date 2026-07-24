Maja Šuput pozirala u efektnom kupaćem kostimu pa jednom rečenicom privukla svu pažnju

Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu. Između brojnih ljetnih nastupa odvojila je vrijeme za predah u Šibeniku, odakle je podijelila nekoliko fotografija nastalih uz bazen luksuznog resorta.

Osim upečatljivog ljetnog izdanja, pažnju je privukla i poruka kojom je Maja istaknula važnost samopouzdanja. "Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje", poručila je uz objavu, a njezine riječi naišle su na odobravanje brojnih pratitelja koji su je u komentarima podržali i obasuli komplimentima.

Najviše je pažnje privukao njezin ružičasti kupaći kostim s velikim zlatnim detaljem na gornjem dijelu te čipkastim volanima na donjem. Cijeli je styling upotpunila zlatnim nakitom i sunčanim naočalama, dok je pozirala uz bazen s pogledom na šibensku marinu.

Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari. "Bombaaa", "Goriš!", "Predobro", "Najljepši kupaći do sada" i "Predivna si" samo su neki od komplimenata koje su joj uputili pratitelji, a mnogi su pohvalili i njezinu poruku o samopouzdanju te ljetni modni odabir.