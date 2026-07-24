Maja Šuput pozirala u efektnom kupaćem kostimu pa jednom rečenicom privukla svu pažnju
Pjevačica je između brojnih ljetnih nastupa predahnula u Šibeniku, a fotografije iz luksuznog resorta upotpunila je porukom koja je mnogima zapela za oko
Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu. Između brojnih ljetnih nastupa odvojila je vrijeme za predah u Šibeniku, odakle je podijelila nekoliko fotografija nastalih uz bazen luksuznog resorta.
Osim upečatljivog ljetnog izdanja, pažnju je privukla i poruka kojom je Maja istaknula važnost samopouzdanja. "Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje", poručila je uz objavu, a njezine riječi naišle su na odobravanje brojnih pratitelja koji su je u komentarima podržali i obasuli komplimentima.
Najviše je pažnje privukao njezin ružičasti kupaći kostim s velikim zlatnim detaljem na gornjem dijelu te čipkastim volanima na donjem. Cijeli je styling upotpunila zlatnim nakitom i sunčanim naočalama, dok je pozirala uz bazen s pogledom na šibensku marinu.
Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari. "Bombaaa", "Goriš!", "Predobro", "Najljepši kupaći do sada" i "Predivna si" samo su neki od komplimenata koje su joj uputili pratitelji, a mnogi su pohvalili i njezinu poruku o samopouzdanju te ljetni modni odabir.