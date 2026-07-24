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Je li ovo Marina Mamić ili Yamal? Hrvatska vizažistica oduševila nevjerojatnom transformacijom

Je li ovo Marina Mamić ili Yamal? Hrvatska vizažistica oduševila nevjerojatnom transformacijom
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Foto: Instagram/screenshot

U kratkom videu, koji započinje tekstom "Face ID confused", Marina se prvo prikazuje u svom prirodnom izdanju, da bi se nakon brze tranzicije pojavila kao ''replika'' mladog nogometaša

24.7.2026.
10:15
Hot.hr
Instagram/screenshot
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Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija, Marina Mamić, ponovno je pomaknula granice svoje umjetnosti. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Mamić se nevjerojatnom vještinom preobrazila u nogometnu senzaciju Laminea Yamala, mladu zvijezdu španjolske reprezentacije koja je upravo osvojila Svjetsko prvenstvo.

U kratkom videu, koji započinje tekstom "Face ID confused", Marina se prvo prikazuje u svom prirodnom izdanju, da bi se nakon brze tranzicije pojavila kao ''replika'' mladog nogometaša, od crta lica i boje kože do prepoznatljive frizure i dresa španjolske reprezentacije s brojem 19. Preciznost i detalji transformacije zapanjili su njezine pratitelje, koji su je obasuli pohvalama. "Ova je na kraju bila teža nego što sam mislila, ali nadam se da vam se sviđa", priznala je Mamić u opisu objave.

Reakcije su bile  pune oduševljenja. Komentari poput Najbolja transformacija", "Predobro, ti si genijalna", samo su neki od brojnih izraza divljenja koji su preplavili objavu.

Odabir Laminea Yamala za transformaciju nije nimalo slučajan. Objava je stigla 23. srpnja 2026., neposredno nakon završetka Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem je Španjolska osvojila titulu prvaka, a upravo je 19-godišnji Yamal bio jedan od ključnih igrača i najvećih zvijezda turnira. Svojim je povijesnim uspjehom postao prvi igrač mlađi od 20 godina koji je osvojio i Europsko i Svjetsko prvenstvo.

Marina MamićYamalTransformacija
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