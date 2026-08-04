Nick Cave stigao u Pulu: Legendarni glazbenik održat će dva rasprodana koncerta u Areni

Australski glazbenik Nick Cave stigao je u Pulu, gdje će pred domaćom publikom održati dva dugo iščekivana koncerta u pulskoj Areni.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Velik interes publike za njegov nastup pokazao se još prošle godine, kada su ulaznice za koncert zakazan za 5. kolovoza planule u svega pet dana od početka prodaje. Zbog iznimne potražnje organizatori su ubrzo dodali i drugi koncert, 4. kolovoza, a i za njega su sve ulaznice rasprodane.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Cave u Pulu dolazi u sklopu europske dionice turneje The Wild God Tour, kojom promovira svoj aktualni glazbeni projekt. Turneja je započela u lipnju velikim koncertom u dvorcu Malahide pokraj Dublina, a nastupi diljem Europe privlače tisuće obožavatelja.

Tijekom bogate karijere Nick Cave i njegov bend Nick Cave & The Bad Seeds objavili su čak 18 studijskih albuma, uz brojna koncertna i kompilacijska izdanja. Zahvaljujući desetljećima uspješnog rada i prepoznatljivom glazbenom izričaju, bend se danas smatra jednim od najvažnijih i najutjecajnijih sastava suvremene glazbene scene.