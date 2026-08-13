Potraga za nestalim Portugalcima ušla u drugi dan: Objavljeni novi detalji

Još uvijek traje potraga za dvoje portugalskih državljana koji su u srijedu ujutro nestali kod Senja. Nestanak četiri mlađe osobe je prijavljen u 4.40 sati, a plovilo je pronađeno oko 8 sati u blizini obale Krka.

Prva nestala osoba, žena (33), pronađena je oko 11.40 sati u moru u Uvali Butinj na Krku, iscrpljena, ali živa i zdrava nakon gotovo osam sati u moru. Dva sata kasnije pronađen je i muškarac na stijenama između uvale Ogrul i Rta Glavina. Oboje su zdravstveno zbrinuti.

Tijek događaja:

Spašena žena u KBC Rijeka

7.15 - Spašena žena, koja je više sati provela u moru boreći se s nevremenom, nakon izvlačenja je zbrinuta na terenu i prevezena u KBC Rijeka.

U bolnicu je stigla stabilnog kliničkog stanja i urednih vitalnih parametara. Nakon cjelokupne obrade, liječenja i zbrinjavanja primljena je na daljnje promatranje na Zavod za pulmologiju te će još neko vrijeme ostati u KBC-u Rijeka.

"Urednih je vitalnih parametara i stabilnog kliničkog stanja. Nakon cjelokupne obrade, liječenja i zbrinjavanja primljena je na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Ostat će u KBC-u Rijeka još neko vrijeme", rečeno je.

Nastavlja se potraga

7.00 - Kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin izjavio je jutros da je potraga tijekom noći bila prekinuta zbog loše vidljivosti, ali je jutros ponovno pokrenuta.

U akciji sudjeluju plovila lučkih kapetanija Senj i Rijeka te policijsko plovilo. Budući da je prošlo više od 24 sata od nestanka, područje potrage bit će prošireno prema zapadu, od Vrbnika do Punte Druženina, gdje bi se također mogli nalaziti nestali.

Stare informacije:

Stanje pronađene Portugalke

Stanje pronađene Portugalke komentirala je liječnica Marina Pavletić iz KBC-a Rijeka. Potvrdila je da je mlađa žena u poslijepodnevnim satima dovezena u riječku bolnicu.

Prema njezinim riječima, Portugalka je u bolnicu stigla nakon višesatnog spašavanja s urednim vitalnim parametrima i stabilnim kliničkim stanjem. Nakon kompletne obrade, liječenja i zbrinjavanja primljena je na daljnje bolničko promatranje na Zavod za pulmologiju. "Za sada je stabilno", kazala je liječnica.

Objasnila je da je riječ o nefatalnom utapanju, odnosno stanju nakon kojeg osoba preživi utapanje, što je, kako kaže, moguće i nije neuobičajeno.

Posebno je istaknula koliko je izvanredan slučaj pronađene žene. "Pacijentica je bila više od osam do deset sati u moru i došla je stabilnih parametara. Ovo je zaista iznimno", zaključila je.

Opsežna akcija na moru

Za dvojicom prijatelja potraga se nastavlja, a u akciji sudjeluju dvije zračne i tri pomorske jedinice.

Na moru su plovila lučkih kapetanija, MORH-ov zrakoplov i policijski helikopter opremljen termovizijskim kamerama, a koriste se i bespilotne letjelice. HGSS je pretraživao obalu, no njegovi su se pripadnici u međuvremenu povukli.

Potragu i dalje otežavaju otvoreno more i nepristupačan teren. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru za RTL Danas pojasnio je da za pliće dijelove koriste manje brodice, dok bi se u slučaju pronalaska osoba na škrapama ili drugim teško dostupnim lokacijama ponovno angažirao HGSS.

Koliko mogu preživjeti na moru?

Točno trajanje preživljavanja u moru teško je procijeniti, no temperatura mora ide u prilog nestalima. More je trenutačno toplije od 26 stupnjeva, a stručnjaci smatraju da bi mlađe osobe u takvim uvjetima mogle izdržati dva do tri dana.

"Nemamo fiksni vremenski okvir koliko tijelo može preživjeti u moru. Ovo su mlađe osobe i njihov bi organizam trebao izdržati napor, a preživljavanje može trajati dva do tri dana", kazao je Rašić.

Nada u pozitivan ishod i dalje postoji, osobito nakon što su dvije osobe pronađene žive. Rašić podsjeća i na slučaj iz 2000-tih, kada je član posade broda Marko Polo pao u more kod Barija i pronađen živ nakon tri dana.

Portugalski državljani bili su dio veće skupine koja je boravila u kampu. Njihovi prijatelji, koji su nakon što su shvatili da se četvorka ne vraća pozvali pomoć, kažu da ni sami ne razumiju zašto su krenuli na more po tako lošem vremenu. Zbog šoka nisu bili u stanju razgovarati s medijima.