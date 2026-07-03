Kristijan Iličić nakon Portugala: 'Nije pobijedila bolja momčad, cijela zemlja je ponosna'

Hrvatski travel-influencer Kristijan Iličić (39) oglasio se na društvenim mrežama nakon poraza Vatrenih od Portugala. Nije skrivao razočarenje ishodom susreta, ali ni ponos zbog igre hrvatske reprezentacije. Oglasio se putem Instagram storyja, gdje je poručio kako smatra da rezultat nije odraz onoga što se događalo na terenu.

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"Večeras nije pobijedila bolja momčad. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu i ostavila srce na terenu. Borili su se do zadnje sekunde i pokazali karakter zbog kojeg ih svi volimo. Možemo biti ponosni. Cijela Hrvatska je ponosna," napisao je.

Ponosni unatoč VAR drami

Njegove riječi podrške dolaze nakon utakmice u kojoj se Hrvatska svim silama do samog kraja trudila ostvariti pobjednički rezultat. Na samom kraju utakmice Hrvatska je ostvarila pogodak za 2:2, no ostala je bez prilike za produžetke nakon što je poslije VAR provjere poništen pogodak Joška Gvardiola.

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Iličićeva objava brzo je privukla pažnju te su se njegovi pratitelji složili da su Vatreni, unatoč ispadanju, još jednom pokazali borbenost i zajedništvo po kojem su poznati.