FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRENI PONOS /

Kristijan Iličić nakon Portugala: 'Nije pobijedila bolja momčad, cijela zemlja je ponosna'

Kristijan Iličić nakon Portugala: 'Nije pobijedila bolja momčad, cijela zemlja je ponosna'
×
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Unatoč VAR drami i porazu, podrška javnosti i navijača dokazuje da su Vatreni zaustavljeni uzdignute glave, a svoju podršku nogometašima još je jednom uputio influencer Kristijan Iličić

3.7.2026.
9:16
Hot.hr
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski travel-influencer Kristijan Iličić (39) oglasio se na društvenim mrežama nakon poraza Vatrenih od Portugala. Nije skrivao razočarenje ishodom susreta, ali ni ponos zbog igre hrvatske reprezentacije. Oglasio se putem Instagram storyja, gdje je poručio kako smatra da rezultat nije odraz onoga što se događalo na terenu.

 

Kristijan Iličić nakon Portugala: 'Nije pobijedila bolja momčad, cijela zemlja je ponosna'
Foto: Screenshot/Instagram

 

"Večeras nije pobijedila bolja momčad. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu i ostavila srce na terenu. Borili su se do zadnje sekunde i pokazali karakter zbog kojeg ih svi volimo. Možemo biti ponosni. Cijela Hrvatska je ponosna," napisao je.

Ponosni unatoč VAR drami

Njegove riječi podrške dolaze nakon utakmice u kojoj se Hrvatska svim silama do samog kraja trudila ostvariti pobjednički rezultat. Na samom kraju utakmice Hrvatska je ostvarila pogodak za 2:2, no ostala je bez prilike za produžetke nakon što je poslije VAR provjere poništen pogodak Joška Gvardiola.

 

Kristijan Iličić nakon Portugala: 'Nije pobijedila bolja momčad, cijela zemlja je ponosna'
Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

Iličićeva objava brzo je privukla pažnju te su se njegovi pratitelji složili da su Vatreni, unatoč ispadanju, još jednom pokazali borbenost i zajedništvo po kojem su poznati.

 

Kristijan IličićVatreniSvjetsko Prvenstvo 2026.PortugalHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike