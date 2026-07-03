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TEŽAK TRENUTAK /

Ronaldo otkrio što je rekao Modriću nakon utakmice

Ronaldo otkrio što je rekao Modriću nakon utakmice
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Foto: Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia

Cijeli svijet je vidio njihov susret

3.7.2026.
8:25
M.G.
Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.

Vatreni su poveli golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.

Emotivan razgovor

Nakon utakmice hrvatski kapetan, 40-godišnji Luka Modrić, bio je shrvan, a tješio ga je njegov dugogodišnji suigrač iz Real Marida i najveća portugalska zvijezda, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo je kasnije otkrio što je rekao Luki.

"Igrao sam s Modrićem puno godina. Divno je vidjeti ga da još uvijek igra na vrhunskoj razini. Rekao sam mu: Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere", otkrio je Cristiano.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalSvjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićCristiano Ronaldo
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