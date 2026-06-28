Danijela Dvornik podijelila dirljiv trenutak s unukom i nasmijala sve njezinim odgovorom

Danijela Dvornik (59), poznata blogerica i spisateljica, svojim pratiteljima na Instagramu redovito pruža uvid u svoj miran život na otoku Braču. U svojoj posljednjoj objavi otkrila je kako provodi dane čuvajući unuke Balie Dee (8) i Lumi Wren (5), u iščekivanju dolaska kćeri Elle Dvornik (35). Kroz fotografije i emotivan opis, Danijela je pokazala kako izgleda njezina svakodnevica, ispunjena kućanskim poslovima, ali i neprocjenjivim obiteljskim trenucima koji tope i najteži umor.

Idila na Braču uz malu "političarku"

"Oprala sam teracu, zalila cviće, popila kavu, uz sve to i ispekla kruh za doručak", započela je Danijela svoju objavu, opisujući idilično jutro u svom domu u Sutivanu. Fotografije koje prate tekst prikazuju je u ležernom izdanju pere podove svoje terase. Ipak, ono što je najviše dirnulo njezine pratitelje bio je simpatičan razgovor s dvogodišnjom unukom Lumi.

"Lumi svako malo dođe i kaže onim piskutavim glasom dvogodišnjakinje: Baka, ja tebe puno volim!", napisala je Danijela, dodavši kako u tom trenutku zaboravi na umor i sve probleme. U šali ju je upitala hoće li je manje voljeti kada stigne njezina majka Ella, na što je dobila odgovor koji ju je oduševio. "Kaže ona: baka ja ću te isto volit, a volim i mamu!", prepričala je Danijela i zaključila: "Prava je političarka". Ovaj iskreni i mudri odgovor malene Lumi izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i simpatija.

Život posvećen obitelji i sebi

Danijelin život na Braču, u kući koju je godinama preuređivala u svoju oazu mira, postao je sinonim za ispunjen i svjestan život daleko od gradske vreve. Ova objava savršeno se uklapa u njezinu nedavnu odluku da se više posveti sebi i svojoj "ženskoj energiji" nakon napornog razdoblja radova i obaveza, o čemu je također otvoreno govorila početkom mjeseca. Njezina uloga bake očito je ispunjava, a to prepoznaju i njezini pratitelji.

Komentari ispod objave bili su puni podrške i ljubavi. "Blago djeci a i baki, uživajte znam da izgleda naporno, ali tako brzo odrastu da je to za ne povjerovati", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi hvalili Lumi kao "pametnu i iskrenu" djevojčicu. Kroz svoje objave, Danijela Dvornik ne dijeli samo lijepe trenutke, već i stvarnost ispunjenu trudom, ljubavlju i malim životnim pobjedama, pokazujući kako se uloga bake u modernom svijetu može živjeti punim plućima, sa stilom i iskrenom emocijom.