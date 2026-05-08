Ella Dvornik promijenila imidž pa objavila seriju fotografija: 'Dobila sam poriv'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), godinama gradi imidž svojim modnim i beauty odabirima. Svojoj publici sada je priuštila još jedno iznenađenje, podijelivši na Instagramu priču o spontanoj odluci koja ju je koštala avionske karte, ali joj je donijela potpuno novi, osvježeni izgled koji je oduševio tisuće.

Impulzivna odluka prije ljeta

Na seriji snimljenih fotografija, Ella je predstavila svoju transformaciju. Dugu kosu i ekstenzije zamijenila je šik bob frizurom s gustim šiškama, obojenom u popularnu kestenjasto-crvenu nijansu. "Propustila sam let za Brisel jer sam dobila poriv da skinem esktenzije", priznala je u opisu, zahvalivši stručnjacima iz zagrebačkog salona što su joj "olakšali ovo ljeto".

Pratitelji složni: 'Izgledaš kao Parižanka!'

Nakon što je priznala da ju je "jako zanimalo kako će šiške stajati na bob", Ella je upitala svojih više od pola milijuna pratitelja za mišljenje. Odgovor je bio gotovo jednoglasan i prepun komplimenata. "Parižanka! Vrh", glasio je jedan od komentara koji najbolje sažima dojam mnogih. Drugi su se nadovezali s porukama poput: "SAVRšENO FRENDE", "Tebi sve lijepo stoji, toooop!" i "A kako si slatka kao djevojčica". Pohvale su stizale sa svih strana, a publika je jednoglasno podržala njezinu hrabrost i fantastičan krajnji rezultat.

Na kraju objave, Ella se zapitala što joj je još preostalo isprobati, sugerirajući da je prošla gotovo sve frizerske faze. Ipak, ovaj spontani odlazak u salon pokazao se kao pun pogodak.

Podvrgnula se raznim zahvatima

Podsjetimo, ovo nije prva transformacija kojoj se Ella Dvornik podvrgnula u posljednje vrijeme. Nedavno je u razgovoru za Net.hr otvoreno progovorila o estetskim zahvatima koje je napravila. Influencerica je tada otkrila kako se odlučila na endoskopski brow lift i blefaroplastiku jer je željela „otvoreniji i odmorniji pogled”, pritom naglasivši da nije htjela promijeniti svoje lice, nego zadržati prirodan izgled u svježijoj verziji. Priznala je i da oporavak nije bio lagan te kako joj je najteži dio bio čekati konačan rezultat dok su otekline i zatezanje još bili prisutni.

