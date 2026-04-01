Zaboravite na spavanje: Evo kada igraju Hrvatska i Bosna i Hercegovina

Dvoboji protiv Kolumbije i Brazila bili su tek uvod za ono što slijedi, pravo iskušenje čeka i hrvatske reprezentativce i navijače u lipnju, kada će se zbog Svjetskog prvenstva igrati u potpuno drukčijim terminima. Razlika u vremenskim zonama znači da će mnogi zaboraviti na san, osobito oni koji planiraju pratiti veći dio turnira.

Raspored utakmica bit će raznolik, od večernjih termina pa sve do ranog jutra, praktički od 18 sati pa do 6 ujutro, što znači da će se nogomet gledati i nakon posla, ali i uz prvu jutarnju kavu.

Hrvatska natjecanje u skupini L otvara protiv Engleske 17. lipnja u Arlingtonu (22 sata po našem vremenu), usred radnog tjedna. Slijedi susret s Panamom 24. lipnja u 1 ujutro u Torontu, što će biti najzahtjevniji termin za gledatelje. Posljednju utakmicu grupne faze Vatreni igraju protiv Gane 26. lipnja u Philadelphiji, s početkom u 23 sata.

Za razliku od Hrvatske, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima znatno povoljniji raspored. Sve tri utakmice u skupini B igra u večernjem terminu od 21 sat, protiv Kanade, Švicarske i Katara.

