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IZNENADIO /

Infantino otkrio tko će dodijeliti trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva

Infantino otkrio tko će dodijeliti trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva
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Foto: Profimedia

Finale SP-a igrat će se 19. srpnja u East Rutherfordu u neposrednoj blizini New Yorka

23.6.2026.
20:54
Hina
Profimedia
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Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino gostujući na američkoj televizijskoj postaji Fox izjavio je kako će pobjednički trofej nakon finala Svjetskog prvenstva pobjedniku uz njega uručiti i američki predsjednik Donald Trump.

"Predsjednik i ja zajedno ćemo uživati u finalu i predati trofej pobjedniku, naravno zajedno", rekao je Infantino u emisiji "Fox and Friends".

Odnos Infantina i Trumpa iznimno je prijateljski što je osobito bilo vidljivo u prosincu prošle godine kada je Infantino tijekom ždrijeba skupina za SP Trumpu dodijelio za tu prigodu izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir.

Finale SP-a igrat će se 19. srpnja u East Rutherfordu u neposrednoj blizini New Yorka, Trumpova rodnog grada, a na istom mjestu je prošle godine nakon finala Svjetskog klupskog prvenstva upravo Trump dodijelio trofej pobjedniku Chelseaju te se potom fotografirao s igračima na njihovo iznenađenje.

Na tom događaju američki je predsjednik dočekan s mješavinom odobravanja i zvižduka, a kasnije se još pojavio i na finalu US Opena za tenisače, golfersom Ryder Cupu te na jednoj utakmici finala doigravanja NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa.

FifaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Gianni Infantino
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