Liječnik savjetuje: Ovo je šest načina za očuvanje mladolikog mozga u starosti

Važno je tretirati mozak poput mirovinskog fonda - što ranije ulažete, to će se više isplatiti. Izgradnja zdravlja mozga kretanjem i mentalnom znatiželjom pomaže održati umne veze snažnima i otpornima tijekom vremena.

Dr. Bruce Mayerson, jedan od voditelja neuroznanosti u organizaciji Catholic Health i šef neurologije u bolnici St. Catherine of Siena, dijeli šest ključnih načina kako se brinuti za sivu tvar puno prije nego što vam kosa posijedi.

1. Pazite na prehranu

Dr. Mayerson veliki je zagovornik protuupalne mediteranske prehrane koja naglašava voće, povrće, cjelovite žitarice, grahorice, orašaste plodove i maslinovo ulje, uz umjerenu konzumaciju ribe i peradi. Orašasti plodovi su posebno bogati nezasićenim mastima zdravima za srce, biljnim proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima. Liječnik posebno preporučuje indijske oraščiće, bademe i kikiriki.

Mediteranska prehrana također ograničava ultraprerađenu hranu, rafinirane žitarice poput bijelog kruha i riže, nezdrave masti poput maslaca, dodane šećere, alkohol i crveno meso.

"Ne mislim da ga treba nužno u potpunosti isključiti", rekao je Mayerson o crvenom mesu. "Ono je vrlo dobar izvor proteina, ali je također i namirnica s visokim udjelom masti. Stoga su općenito stvari poput piletine i peradi vjerojatno bolji izbor, a da ne spominjemo da, u smislu kolesterola, crveno meso također može biti problem za ljude koji se bore s tim lipidnim problemom", dodao je.

2. Ostanite društveni i optimistični

Nedavna studija sa Sveučilišta u Floridi otkrila je da se "stvarna dob" mozga može dramatično promijeniti ovisno o načinu života. Optimizam, kvalitetan san, upravljanje stresom i snažne društvene veze djeluju kao moćni alati protiv starenja.

"Ovo istraživanje naglašava da optimizam i upravljanje stresom mogu značajno usporiti starenje mozga, dok snažne društvene veze igraju moćnu ulogu u podržavanju zdravlja mozga, posebno kako starimo", napomenuo je Mayerson.

3. Hodanjem do zdravog mozga

Aerobne (kardio) i anaerobne (vježbe snage) vježbe značajno koriste mozgu poticanjem protoka krvi, promicanjem stvaranja novih moždanih stanica, poboljšanjem sposobnosti mozga za promjene, jačanjem pamćenja i smanjenjem kognitivnog pada.

No, to ne znači da morate pretjerivati u teretani. Za aerobnu aktivnost, brzo hodanje može biti jednako dobro kao i trčanje. Mayerson preporučuje postavljanje dnevnog cilja hodanja i pridržavanje istog. "Smatram da ako pacijentima date cilj, na primjer da će svaki dan hodati tri ili pet kilometara u isto vrijeme, oni stvore tu neku vrstu ritma", rekao je.

Ipak, ako mislite da partija golfa ispunjava vašu kvotu kretanja, razmislite ponovno. "Mnogi ljudi igraju golf, i mislim da je to sjajno za um", rekao je Mayerson. "Za tijelo možda nije toliko učinkovito jer je naporno za vrat i leđa, a ne dobivate značajne aerobne ili anaerobne koristi osim ako ne prehodate cijeli teren."

4. Zaštitite glavu

Zvuči prilično očito, udaranje lubanje o pločnik nije dobro za mozak. Ipak, previše ljudi izbjegava kacige prilikom vožnje bicikla i romobila, što je praksa koju New York Post ističe kao izrazito rizičnu.

"Mislim da je to vjerojatno jedno od najrizičnijih ponašanja. Čak i ako mislite da ne idete brzo, ako se krećete brzinom od 25 ili 30 kilometara na sat i udarite glavom, možete zadobiti ozbiljnu traumatsku ozljedu mozga, a da ne spominjemo slomljene kosti", upozorava liječnik.

Električni bicikli često su osam do šesnaest kilometara na sat brži od običnih, dok snažni električni romobili mogu doseći brzine od 65 do 90 kilometara na sat. "Stoga su kacige vrlo, vrlo važne, ne mogu to dovoljno naglasiti", dodao je.

5. Nastavite čitati

Naravno, ponekad je primamljivo isključiti se, ali informiranje o vijestima angažira um i potencijalno smanjuje rizik od demencije, rekao je Mayerson.

"Održavanje sebe u toku s aktualnim događajima i mogućnost rasprave o tim stvarima s članovima obitelji može dovesti do malo kontroverze ili nečeg suprotstavljenog, ali ostati u tijeku, da tako kažem, vrlo je važno."

Mayerson nije toliko uvjeren u križaljke, Sudoku i druge igre riječima kao način odgađanja kognitivnog pada. "Bit ćete sjajni u križaljkama i sličnim stvarima ako ih vježbate, ali nisam siguran da se to prenosi na dramatičan učinak na vašu demenciju ili njezino usporavanje", dodao je.

6. Kvalitetan san bez alkohola

Dobar noćni odmor doista je najugodniji način za očuvanje zdravlja. REM faza sna posebno pomaže mozgu u obradi i pohranjivanju novih informacija te sortiranju emocionalnih iskustava. To je faza sna u kojoj se javljaju najživlji snovi.

Ako ne spavate dovoljno, možda ćete doći u iskušenje da posegnete za lijekovima, ali Mayerson savjetuje oprez. "Mnogi ljudi koriste lijekove poput Xanaxa i Klonopina za spavanje, a to zapravo nije dobra ideja. Umor je nuspojava tih lijekova. To su lijekovi protiv tjeskobe i kao takvi bi se trebali koristiti."

Mayerson također preporučuje izbjegavanje alkohola prije spavanja, jer alkohol potiskuje REM fazu sna. "Ljudi misle da bolje spavaju nakon nekoliko pića, zapravo spavate lošije, a vjerojatno toga niste ni svjesni", zaključio je.

