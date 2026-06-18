Svi pričaju o atraktivnoj mami Dominika Livakovića: U rodu je sa slavnim igračem Hajduka

Golman hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković (31), uz podršku supruge Helene (32), ima i veliku podršku svoje majke Manuele Skoblar. O njoj se najviše pisalo 2022. godine, kada je Livaković uplovio u bračne vode s lijepom Helenom. Manuela je na vjenčanju sina nosila bež haljinu trapezastog kroja, izrađenu od zanimljivog teksturiranog materijala. Stajling je upotpunila svojom upečatljivom bob frizurom i crnim stiletto štiklama te torbicom u istoj boji.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, Livaković je 2024. godine gostovao u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", a osim brojnih sportskih tema voditelj se dotaknuo i onih tema o kojima golman rijetko govori. Razgovarao je o svojoj supruzi Heleni i naglasio da je jako sretan s njom te opisao svoju ljubav prema njihovoj bebi: "Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

Podsjetimo, Manuela je Dominika dobila kada je bila u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem, a danas je u braku sa zadarskim poduzetnikom Krešom Dijanom, s kojim ima troje djece. Poznata je i informacija da je Manuela u rodu s legendarnim napadačem bivše jugoslovenske reprezentacije Josipom Skoblarom, koji je nakon igračke karijere ostvario uspjeh i kao trener Hajduka, a danas vodi popularnu obiteljsku konobu u Zadru.