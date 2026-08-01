FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRE SE DRAMATIČNE SNIMKE /

Dok su obožavatelji pjevali s Dinom Merlinom, ispred Koševa je vladalo opsadno stanje

Dok su obožavatelji pjevali s Dinom Merlinom, ispred Koševa je vladalo opsadno stanje
×
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Videozapisi jasno prikazuju mnoštvo očajnih ljudi kako se masovno penju preko visokih betonskih ograda stadiona u pokušaju da dođu do koncerta

1.8.2026.
9:23
Tajana Gvardiol
Armin Durgut/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dugoočekivani koncert Dina Merlina na prepunom stadionu Koševo u Sarajevu pretvorio se u skandal i organizacijski slom, piše Blic. Interes publike bio je nezapamćen, ali na ulaznim vratima došlo je do potpunog kolapsa. 

Tisuće ogorčenih posjetitelja ostalo je ispred stadiona iako su uredno kupili karte. Situacija je u trenu dovela do bijesa ogorčenih obožavatelja i kaosa među okupljenima. Počeli su vrijeđati i optuživati organizatore da su prodali znatno više karata nego što stadion može primiti. 

Dok su obožavatelji pjevali s Dinom Merlinom, ispred Koševa je vladalo opsadno stanje
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Šire se dramatične snimke

Dramatične snimke - koje je objavila Instagram stranica "Crna hronika BH" i koje se munjevitom brzinom šire društvenim mrežama - svjedoče o situaciji koja je potpuno izmakla kontroli. Videozapisi prikazuju mnoštvo očajnih ljudi kako se masovno penju preko visokih betonskih ograda stadiona u pokušaju ući na koncert. Usred općeg kaosa, skupina mladića čak je uspjela nasilno probiti jedan od sigurnosnih ulaza i doslovno utrčati na stadion.

Dok su obožavatelji pjevali s Dinom Merlinom, ispred Koševa je vladalo opsadno stanje
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Organizatori dosad nisu objavili službeno priopćenje o razlozima zbog kojih je velikom broju ljudi onemogućen ulazak, niti su komentirali navode o prevelikoj gužvi na samom stadionu. 

Dino MerlinSarajevoKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike