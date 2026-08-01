Dok su obožavatelji pjevali s Dinom Merlinom, ispred Koševa je vladalo opsadno stanje

Dugoočekivani koncert Dina Merlina na prepunom stadionu Koševo u Sarajevu pretvorio se u skandal i organizacijski slom, piše Blic. Interes publike bio je nezapamćen, ali na ulaznim vratima došlo je do potpunog kolapsa.

Tisuće ogorčenih posjetitelja ostalo je ispred stadiona iako su uredno kupili karte. Situacija je u trenu dovela do bijesa ogorčenih obožavatelja i kaosa među okupljenima. Počeli su vrijeđati i optuživati organizatore da su prodali znatno više karata nego što stadion može primiti.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Šire se dramatične snimke

Dramatične snimke - koje je objavila Instagram stranica "Crna hronika BH" i koje se munjevitom brzinom šire društvenim mrežama - svjedoče o situaciji koja je potpuno izmakla kontroli. Videozapisi prikazuju mnoštvo očajnih ljudi kako se masovno penju preko visokih betonskih ograda stadiona u pokušaju ući na koncert. Usred općeg kaosa, skupina mladića čak je uspjela nasilno probiti jedan od sigurnosnih ulaza i doslovno utrčati na stadion.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Organizatori dosad nisu objavili službeno priopćenje o razlozima zbog kojih je velikom broju ljudi onemogućen ulazak, niti su komentirali navode o prevelikoj gužvi na samom stadionu.