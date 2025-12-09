FREEMAIL
HRVATSKA MEGHAN MARKLE /

Helena Livaković podijelila trenutke iz života i pokazala obiteljsku idilu u Španjolskoj

Helena Livaković podijelila trenutke iz života i pokazala obiteljsku idilu u Španjolskoj
Foto: Igor Kralj/pixsell

Supruga hrvatskog vratara raznježila je svoje pratitelje fotografijama iz Španjolske, gdje se sa suprugom Dominikom i njihovo dvoje djece prilagodila novom životu

9.12.2025.
8:35
Igor Kralj/pixsell
Helena Livaković (30), supruga proslavljenog hrvatskog vratara Dominika Livakovića (30), novom je objavom na Instagramu raznježila svoje pratitelje, pruživši im rijedak uvid u obiteljsku svakodnevicu nakon preseljenja u Španjolsku.

Na fotografijama se može vidjeti kako obitelj uživa u čarima svog novog doma. Helena i Dominik sa sinom Joakimom i nedavno rođenom kćerkicom Kajom istražuju grad, posjećuju zoološki vrt i akvarij te uživaju u šetnjama gradskim ulicama. Posebno je dirljiva fotografija na kojoj maleni Joakim nježno drži ručicu svoje mlađe sestre, što je rastopilo srca mnogih. Helena je, kao i uvijek, pokazala svoj prepoznatljivi minimalistički i elegantan stil, čak i u ležernim obiteljskim trenucima.

Ove obiteljske scene dolaze samo nekoliko mjeseci nakon velikih životnih promjena. Naime, Dominik je početkom rujna 2025. prešao na posudbu u španjolski prvoligaški klub Girona, a obitelj mu se tamo i pridružila. U listopadu su dobili svoje drugo dijete, kćer Kaju, pa su ove fotografije prvi prikaz njihove svakodnevice kao četveročlane obitelji.

Foto: Sime Zelic/pixsell
Foto: Sime Zelic/pixsell

Iako Helena nije navela lokaciju, pratitelji su u komentarima odmah prepoznali da je riječ o Španjolskoj. „Ajme Španjolska, predivni ste“, jedan je od komentara koji potvrđuje da obitelj uživa u novoj sredini. Uz domaće, javili su se i brojni turski obožavatelji koji i dalje prate obitelj Livaković te im šalju poruke podrške i ljubavi. Čini se da se obitelj odlično prilagodila životu u Gironi, a ova objava svjedoči o sreći i zajedništvu koje ih ispunjava.

Helena LivakovićDominik Livaković
