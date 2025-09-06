Kakav nokaut! Pogledajte kako je Spahović zaledio protivnika

FNC 24 u Areni još nije došao do najvažnijih borbi večeri, a već nam je ponudio neke sjajne mečeve. Iskazala se sarajevska zvijer, Tomislav Spahović koji je u drugoj rundi brutalno nokautirao Litavca Arturasa Kudresovasa.

Tomo je dominirao u prvoj rundi, nekoliko puta uzdrmao Kudresovasa, a onda je u drugoj rundi s dva maestralna udarca, lijevim krošeom i desnim direktom ugasio Litavca i poslao ga na spavanje. Pobjedu je posvetio svom tragično preminulom bratu i nastavi svoj put k vrhu poluteške kategorije FNC-a.

