Srbin pao nakon udarca gdje sunce ne sija, a Pejić potezom digao Arenu na noge

Borba između Filipa Pejića i Aleksandra Jankovića ponudila je sve što publika želi vidjeti – atraktivne udarce, napetost i sportsko poštovanje.

Janković je u nekoliko navrata pokušao ugroziti Pejića, no Filip je odgovorio moćnim high kickom koji je podigao publiku. Uslijedio je i nesretan trenutak kada je Pejić slučajno pogodio Jankovića u međunožje. Srpski borac je pao, a Pejić mu se odmah ispričao te pozvao publiku u Areni Zagreb da nagradi Jankovića pljeskom. Gledatelji su to i učinili, a atmosfera je bila posebno emotivna.

