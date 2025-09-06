Tiriel-Luka brutaknim nokautom digao Arenu na noge pa briljirao: 'Ma kakvo skijanje, ajde bježi...'

Luka-Tiriel Abramović brutalno je u prvoj rundi nokautirao poljeskog borca Patryka Grabowskog na spektakularnom FNC 24 eventu u zagrebačkoj Areni.

Borba je bila gotova nakon što je abramović iz klinča uputio strašan high-kick koji je srušio Poljaka i sudac je morao prekinuti meč. bio je to nokaut u stilu Mirka Crocopa Filipovića.

Nakon meča Luka je podijelio svoje dojmove.

"Ekipa, pitali ste gdje su kickovi. Evo i klckova je te šta je. Pa znaš kada mogu sve. Pa znate da mogu sve. Vidjet ćete samo bolje i bolje od mene", rekao je, a u nstavku da je Marko petrak pitao da iskreno kaže, što mu je bolje - skijanje, kojime se bavio, ili MMA:

"Ma MMA, kakvo skijanje, ajde bježi... Idemo nova borba, ajmo, ajmo, ajmo...'

