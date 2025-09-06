Fran Luka Đurić otvoreno nakon borbe: 'Ni sam ne znam što sam pogodio, treneri znaju'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon sjajne borbe Fran Luka Đurić za Net.hr otkrio dojmove i planove za budućnost

Na pitanje o kombinaciji kojom je završio meč, Đurić je kroz osmijeh priznao:

“Iskreno, ni sam ne znam što sam napravio. Neki kažu da je bio desni half kick. To sam trenirao s trenerima Lukom Jeličićem i Goranom Borovićem, najviše s Lukom… Hvala vam, treneri.”

Na konstataciju da ga već sada mnogi vide kao buduću zvijezdu regionalnog MMA-a, odgovorio je smireno:

“Nije mi to opterećenje, zato se i bavim ovim sportom. Oduvijek sam htio biti netko i nešto. Mnogi govore da sam balkanski MMA talent – ako oni tako kažu, drago mi je. Za sebe neću govoriti, koliki jesam to neka drugi procijene.'

