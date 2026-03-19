Viceprvaci svijeta opet na okupu: Pogledajte što rade Modrić i Brozović

Luka Modrić iz tjedna u tjedan svojim igrama u Milanu oduševljava nogometnu javnost u Italiji, ali prije njega to su činili brojni drugi hrvatski nogometaši.

Zvonimir Boban, Nikola Vlašić, Dario Šimić i Mario Pašalić samo su neki od igrača koji su izgradili ime u Serie A, ali jedan se ipak ističe. Bivši defenzivni veznjak Intera i "luđak kojemu fali jedan nastup", Marcelo Brozović, tijekom svojih sedam godina sklopio je brojna prijateljstva u Italiji i postao ikona Nerazzurra.

A jedan od tih prijatelja je i pizzaiolo Sasa Martucci. Upravo je njega "Epic Brozo" obišao kada je posjetio Italiju, a sa sobom je naš bivši reprezentativac poveo i svog kapetana Luku Modrića.

"Kakav trojac. Luka Modrić je svratio zajedno s mojim prijateljem i golgeterom Marcelom Brozovićem. Ja u sredini, s rukama u tijestu i glavom koja nikad ne odustaje. Radi se, sanja se, gura se dalje", napisao je Martucci u objavi.

