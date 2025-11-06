Ekstremni sport za najizdržljivije: I najmanja pogreška može imati kobne posljedice

U vremenu kada su gotovo sva geografska prostranstva već istražena, rađa se nova generacija avanturista koji granice ne traže na karti, već u vlastitoj izdržljivosti.

Umjesto osvajanja planinskih vrhova ili proboja kroz neistražene džungle, njih privlači netaknuta, surova ljepota polarnih područja. Plivanje i ronjenje u ledenim vodama Arktika i Antarktike postaje novi oblik ekstremnog sporta koji testira granice ljudske fizičke i mentalne snage, piše Divernet.

Granice ljudske izdržljivosti u ekstremnim uvjetima

Ova iznimna aktivnost pruža jedinstveno iskustvo uranjanja u kristalno čiste vode iznimno niskih temperatura, okružene golemim santama leda i ledenjacima. Iako naizgled jednostavno – odjenuti posebno izrađeno zaštitno odijelo i zaroniti u vodu hladniju od -2 stupnjeva Celzija – iza svakog takvog pothvata stoje mjeseci temeljitih priprema i strogo kontrolirani sigurnosni protokoli. U takvim ekstremnim uvjetima, i najmanja pogreška može imati kobne posljedice.

Iskustva sudionika ovih ekspedicija ilustriraju surovost okoliša. Britanski istraživač i televizijski voditelj Andy Torbet opisao je ronjenje oko ledene formacije u Arktičkom oceanu, gdje je temperatura vode na dubini od 30 metara iznosila -2 stupnjeva Celzija. Kako bi očuvao tjelesnu toplinu, ispod suhog odijela nosio je maksimalan broj slojeva odjeće. Unatoč tome, kada je zbog potrebe rukovanja kamerom zamijenio rukavice debljine 7 mm onima od 5 mm, zadobio je oštećenje živaca na prstima, što je uzrokovalo višemjesečnu utrnulost.

Još ekstremniji pothvat poduzeo je plivač Lewis Pugh, poznat pod nadimkom "ljudski polarni medvjed". U sklopu svoje inicijative "Speedo diplomacija", kojom podiže svijest o klimatskim promjenama, Pugh je plivao u ledenoj rijeci unutar antarktičkog ledenjaka noseći samo kupaće gaćice. Nakon deset minuta provedenih u vodi temperature tek nešto iznad nule, njegove su ruke natekle, a vene postale izrazito vidljive. Takvi primjeri pokazuju kako ova disciplina nije samo sport, već i suočavanje s temeljnim fiziološkim granicama i sirovom snagom prirode.

Presudna važnost specijalizirane opreme

Iako pojedinci poput Pugha testiraju krajnje granice ljudske izdržljivosti bez zaštite, većina sudionika oslanja se na naprednu tehnologiju za preživljavanje. Pojam "zaštitno odijelo" obuhvaća kompleksan sustav koji počinje višeslojnom odjećom. Moderni materijali omogućuju izradu tanjih, ali termički učinkovitijih pod-odijela koja ne ograničavaju pokretljivost. Mnogi koriste i aktivne sustave grijanja – prsluke, rukavice ili cijela pododijela s napajanjem putem vanjskih baterija, što produljuje vrijeme sigurnog boravka pod ledom.

Regulatori za disanje predstavljaju ključan dio opreme. Organizacija DAN (Divers Alert Network) naglašava da je sprječavanje njihovog smrzavanja od vitalne važnosti. Udisanje komprimiranog zraka na temperaturama ispod nule može uzrokovati stvaranje leda unutar regulatora i posljedično nekontrolirano istjecanje zraka, što u okruženju ispod ledene ploče predstavlja izravnu opasnost za život. U takvim uvjetima čak i plastične komponente opreme, poput kopči, postaju krhke i podložne lomljenju. Stoga svaku ekspediciju prate rigorozne provjere i strogi sigurnosni protokoli, budući da takvi uvjeti ne dopuštaju improvizaciju.

Psihološki aspekti i jedinstvenost iskustva

Osim vrhunske fizičke kondicije, boravak u polarnim vodama zahtijeva i iznimnu mentalnu snagu. Britanski istraživač i podvodni snimatelj Doug Allan Torbet, tijekom snimanja dokumentarnog filma za BBC, morao je slobodnim ronjenjem – bez ronilačke opreme i boce s kisikom – preplivati dionicu dugu 40 metara ispod leda debljine pola metra na Aljasci, pri vanjskoj temperaturi od -28 stupnjeva Celzija. U uvjetima tame i smanjene vidljivosti, osjećaj anksioznosti se povećavao. "Ronjenje na dah psihološki je jednako kao i fiziološki sport. Što ste opušteniji, to ste uspješniji", pojasnio je.

Nagrada za prevladavanje ovih izazova jest uvid u svijet dostupan malom broju ljudi. Ronioci se kreću ispod glatke površine zaleđenih jezera, promatrajući zarobljene mjehuriće zraka. Istražuju ledene špilje i prolaze pokraj jedinstvenih ledenih formacija. To je iskustvo koje, osim adrenalina, pruža i osjećaj duboke povezanosti s prirodom. Iako se razvijaju i komercijalne ponude, poput plutajućih vrućih kupki među santama leda na Grenlandu, suština ovog izazova leži u spremnosti pojedinaca da se suoče s objektivnim opasnostima, kao što su prevrtanje santi leda ili susreti s polarnim medvjedima. Za njih to nije samo sport, već i prilika za svjedočenje ljepoti ugroženih polarnih ekosustava.

