Put do kraja svijeta: 'Impresivna cesta testirat će vašu izdržljivost i nagraditi ustrajnost'

"Feri iz Hornopiréna ljuljao se kroz tamnoplave vode dok sam promatrala kako čileansko kopno nestaje u magli. Ispred se nalazilo malo naselje Caleta Gonzalo i pravi početak Carreterae Austral – legendarne Rute 7 u Čileu", piše za BBC novinarka Egle Gerulaityte.

Djelomično asfaltirana cesta, koju je izgradila čileanska vojska 1970-ih, proteže se 1.240 km (771 milju) od Puerto Montta do Ville O’Higginsa, povezujući nekoć izolirane patagonske zajednice kroz jedan od najoštrijih krajolika na Zemlji. Gerulaityte kaže da je cesta toliko duga i zahtjevna da vožnja njome doista izgleda kao putovanje do ruba civilizacije.

Cesta uklesana u divljinu

Izgradnja ceste zahtijevala je desetljeća probijanja kroz tvrdi granit, premošćivanje bijesnih bujica i stvaranje puta gdje ga nije smjelo biti, prepričava ova putopiskinja.

"Čak i danas, dijelovi su neasfaltirani, a moj mali iznajmljeni SUV često je izgledao kao da će se raspasti do zadnjeg vijka. No krajolik je sve stostruko nadoknađivao: drevne šume alerce drveća, dramatični čileanski fjordovi, snijegom prekrivene Ande i tirkizno-plava jezera s ledenjacima", napisala je.

Planirala je prijeći 630 km između Chaitena i Bahía Murte u jednom danu, ali na usamljenoj patagonskoj cesti to se pokazalo izazovom. U malom kafiću razgovarala je s lokalnim kamiondžijama, čije osmijehe je ubrzo razumjela – zato se mještani drže robusnih pick-up vozila s pogonom na četiri kotača.

"Penjanje po labavom šljunku serpentinama koje su vijugale sve više i više preko planinskog prijevoja zahtijevalo je svu moju koncentraciju i vještinu. Čvrsto sam držala volan, šaptala molitve sustavu protiv blokiranja kotača", napisala je.

Nakon Puyuhuapija, cesta se povremeno izravnala prema Coyhaiqueu, a potom su se smjenjivala mala naselja s osnovnim trgovinama. Šljunčane staze vodile su kroz guste šume i uz rijeke, okružene vrhovima Anda. Kad je stigla u Bahía Murtu u ponoć, shvatila je pozadinu osmjeha lokalnih vozača.

Gdje klimatske promjene otkrivaju drevna čuda

Bahía Murta, na polovici Carreterae Austral uz jezero General Carrera, vodi do Puerto Sancheza i Mramornih špilja, prirodnog čuda nedavno otkrivenog zbog klimatskih promjena, gdje je upoznala lokalku Valeriu Leivu.

"Moj djed, Don Cirilo Herrera Aguilera, stigao je ovdje 1948. godine kada je imao samo osam godina", rekla joj je dok su se pripremale za vožnju čamcem preko nevjerojatno plave vode. "Bio je jedan od prvih koji se naselio u ovom području."

Ono što Don Cirilo nije mogao predvidjeti jest da će njegova odluka da kupi arhipelag od 14 otoka za uzgoj ovaca na kraju postati dom jednom od najnevjerojatnijih prirodnih čuda na svijetu, piše Gerulaityte.

Leiva je objasnila kako se sve promijenilo kad su razine jezera počele opadati. Zbog globalnog zatopljenja, ledenjaci se povlače i ima manje snijega, zbog čega se Mramorne špilje u posljednjih 40 godina počinju otkrivati.

Iako je novinarka uživala u pogledu, "cesta ju je zvala dalje".

Natrag na Rutu 7

Bahía Murta nalazi se na polovici Carreterae Austral, uz jezero General Carrera.

Na Ruti 7, Carretera Austral ušla je u svoj ritam. Putopiskinja je ubrzo shvatila da u Patagoniji rasporedi nemaju smisla – vrijeme, odron ili trajekt lako mogu sve zaustaviti na dan ili dva.

Kada je uočila dvojicu gauča na konjima, koji su tjerali stoku preko ceste, zaustavila je motor i promatrala prizor. Čileanski kauboji vješto su vodili krdo kroz oblak prašine i grmljavinu kopita – a zatim su nestali jednako brzo kako su se pojavili.

Zadnji uspon do kraja svijeta

Posljednji dio od Cochranea do Ville O'Higgins je i najzahtjevniji i najspektakularniji, tvrdi autorica.

Villa O’Higgins djeluje poput utvrde na rubu civilizacije. Ovaj mali gradić s manje od 500 stanovnika smješten je u dolini okruženoj ledenjačkim vrhovima, gdje cesta doslovno završava, a iza leži Južni patagonski ledeni pokrivač, treći najveći na svijetu. Glavna ulica puna je starih drvenih zgrada, a mještani mašu vozilima u prolazu.

Cesta završava ne zbog inženjera, nego jer je zemlja predivno divlja da bi je se ukrotilo, zaključuje ova autorica. Ovdje putnici mogu krenuti na izlete do ledenjaka ili višednevne pješačke ture, no ona je krenula natrag prema sjeveru.

"Dosegnuti kraj Carreterae Austral je pomalo gorko-slatko iskustvo. Cesta predstavlja nešto sve rjeđe: putovanje gdje destinacija manje vrijedi od samog puta. To je cesta koja uklanja udobnosti modernog putovanja i prisiljava vas da se suočite s krajolikom, vremenskim uvjetima i vlastitim ograničenjima", zaključila je za kraj.

