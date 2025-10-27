Šarmantno selo zamrznuto u vremenu: 'Izgleda kao netaknuto modernim životom'

U srcu engleske pokrajine Lake District skriva se zadivljujuće selo koje posjetitelje u trenu vraća u neka davna, mirnija vremena. Prema pisanju Mirrora, riječ je o Hawksheadu, mjestu koje svojim kamenim ulicama, tradicionalnim bijelim kućama i stazama bez automobila izgleda kao da je netaknuto modernim životom.

Najpoznatija stanovnica sela i jedna od njegovih najvećih zaštitnica bila je Beatrix Potter. Autorica priče o Petru Zecimiru (Peter Rabbit) kupila je velika prostranstva zemlje koja okružuju Hawkshead nakon što se zaljubila u odvjetnika Williama Heelisa, kojeg je upoznala upravo u selu.

Njezina predanost očuvanju prirode bila je golema. Kao ugledna članica poljoprivredne zajednice, surađivala je s organizacijom National Trust kako bi osigurala da slikoviti krajolik ostane u svom izvornom obliku. No, Potter nije bila jedina književna duša koja je u Hawksheadu pronašla inspiraciju.

Pjesnik William Wordsworth ovdje je pohađao školu od 1779. godine. "Njegova iskustva u Hawksheadu i okolici pružila su mu riznicu slika i osjetilnih doživljaja koje je koristio tijekom cijele svoje pjesničke karijere", navodi Poetry Foundation.

Šarm bez automobila i netaknuta priroda

Središte Hawksheada, sa svojim zavojitim uličicama i prolazima, u potpunosti je zaštićeno od prometa. Smješteno usred zadivljujućih prirodnih krajolika, selo je idealna polazna točka za ljubitelje aktivnosti na otvorenom.

S mnoštvom pješačkih i biciklističkih staza te vodenim aktivnostima na obližnjim jezerima poput Windermerea i Conistona, svatko može pronaći nešto za sebe, od iskusnih planinara do onih koji preferiraju lagane šetnje. Među najpopularnijim rutama su staza skulptura kroz obližnju šumu Grizedale i šetnja do Tarn Howsa, jednog od najcjenjenijih prirodnih bisera u cijelom Lake Districtu.

Nakon aktivnog dana, glad i žeđ možete utažiti u jednom od četiri šarmantna seoska puba, među kojima se ističe The Queen's Head. Ova gostionica, otvorena i za pse, dočekuje goste još od 17. stoljeća pucketanjem vatre iz kamina, domaćim pivom i nagrađivanom hranom.

Za sunčanog dana, malo toga može nadmašiti uživanje u sladoledu dok šećete slikovitim ulicama ili pauzu uz šalicu čaja i domaći kolač u nekoj od tradicionalnih čajana. Komadić Hawksheada možete ponijeti i kući, u obliku džemova i umaka iz poznate radionice Hawkshead Relish ili pak medenjaka Grasmere Gingerbread, čija se jedina trgovina izvan Grasmerea nalazi upravo ovdje.

'Zabrana automobila čini ovo mjesto posebno ugodnim'

Zbog svog mirnog ritma i savršeno očuvanih kuća, Hawkshead je postao omiljena destinacija mnogih.

Lokalna stanovnica Ruth, pišući za Lakeland Hideaways, ovako opisuje čari svog mjesta: "Isprepletene kamene ulice vode vas do seoskih trgovina, pekarnica i kafića. Zabrana automobila čini ovo mjesto posebno ugodnim za šetnju i upijanje kulture". S ponosom dodaje: "Naše selo opisali su kao 'najljepše selo u Lake Districtu'".

Dugogodišnji posjetitelj Clive Wheat dijeli sjećanja: "Kad pomislim na Lake District, pomislim na Hawkshead. Posjećujem ga više od četrdeset pet godina, ovdje smo proveli i medeni mjesec. Uvijek je zadovoljstvo vratiti se".

Vodič Choose Where slikovito zaključuje: "Hawkshead se čini kao korak natrag u tišu, romantičniju verziju Engleske. Vrijedi ga posjetiti zbog njegova netaknutog karaktera, književne baštine i položaja s kojeg se otvaraju neki od najljepših krajolika regije".

Iako je središte sela zatvoreno za automobile, na rubu se nalazi veliko parkiralište koje se plaća. Selo je također povezano javnim prijevozom, uključujući autobusnu liniju 505 koja vozi do obližnjih gradova poput Amblesidea, Conistona i Windermerea.

