Preuzela stvar u svoje ruke i nakon 52 godine riješila majčino ubojstvo: 'Bila sam izvan sebe'

Nakon više od pet desetljeća agonije i neizvjesnosti, uporna kći uspjela je u onome što policija nije mogla: otkrila je tko joj je brutalno ubio majku i time napokon skinula ljagu s imena svoga oca, koji je desetljećima bio nepravedno osumnjičen. Rješenje misterija starog 52 godine donijela je moderna DNK tehnologija, ali ključan je bio neumorni pritisak kćeri koja nikada nije odustala od istine.

Brutalno ubojstvo koje je desetljećima bilo misterij

Barbara Waldman (31) ubijena je u svom domu u Oceansideu na Long Islandu u New Yorku 1974. godine, samo 20 minuta nakon što je ispratila svoje troje djece, Marlu, Erica i Larryja, u školu. Tragedija je postala još veća kada je njezino beživotno tijelo pronašao petogodišnji sin Eric, koji se vratio kući za vrijeme pauze za ručak.

Prizor je bio stravičan. Barbara je ležala na katu s rukama vezanim na leđima i jastučnicom nabijenom u usta. U glavi je imala prostrijelnu ranu. Policijska istraga kasnije je utvrdila da je bila i seksualno napadnuta. Iako je policija izradila fotorobot osumnjičenog ubojice, nitko nikada nije bio uhićen.

Sumnja koja je uništila obitelj

U nedostatku spoznaje o ubojici, sumnja lokalne zajednice pala je na Barbarinog supruga, Geralda Waldmana. Te su optužbe dodatno potaknute činjenicom da se ponovno oženio samo šest mjeseci nakon smrti supruge. Gerald je preminuo 2007. godine, nikada ne dočekavši da se skine ljaga s njegova imena.

"Nakon što je majka umrla, otac se brzo ponovno oženio, a njezine slike skinute su sa zidova. Jednostavno je izbrisana iz naših života", prisjetila se Marla, koja danas ima 60 godina. "Majčina strana obitelji uvijek je implicirala da ju je otac ubio. Bili smo svjesni da ga velik dio zajednice optužuje da je naručio njezino ubojstvo. Kao djetetu, bilo mi je to jako teško procesuirati."

Marla je godinama potiskivala pitanja o majčinoj smrti, no kao odrasla žena odlučila je preuzeti stvar u svoje ruke. Svake godine zvala je policijsku postaju, moleći ih da ponovno otvore slučaj.

Tehnologija kao ključ rješenja

Godine 2022. pojavio se tračak nade. Serijski ubojica Richard Cottingham, poznat kao "Trbosjek s Times Squarea", priznao je četiri ubojstva na Long Islandu, od kojih je jedno bilo slično onom njezine majke. "Nazvala sam detektiva i rekao mi je da će ponovno otvoriti slučaj kako bi provjerili podudara li se DNK dokaz s Cottinghamovim", rekla je Marla. No, nakon osam mjeseci čekanja, stiglo je razočaranje. Podudaranja nije bilo.

Ipak, Marla nije odustala. Inzistirala je da lokalna policija uključi FBI kako bi se iskoristile naprednije DNK tehnike. Njezina upornost se isplatila. Slučaj Marline majke samo je jedan od primjera globalnog trenda u kojem napredak forenzičke znanosti, posebice genetske genealogije, dovodi do rješavanja desetljećima starih, takozvanih "hladnih slučajeva". Ova metoda, koja koristi javne DNK baze podataka kako bi se pronašli srodnici počinitelja i tako suzio krug osumnjičenih, postala je revolucionarni alat koji daje novu nadu obiteljima žrtava.

DNK s mjesta zločina poslan je na napredno testiranje i u kolovozu 2023. godine Marla je primila poziv koji je čekala cijeli život. Postojalo je podudaranje. Ubojica njezine majke identificiran je kao Thomas Generazio, lokalni smetlar, koji je preminuo 2004. godine.

"Kada su mi rekli da postoji DNK podudaranje, srušila sam se na pod", ispričala je Marla Waldman Conn, danas vlasnica restorana. "Bila sam potpuno izvan sebe. Izgledao je kao običan čovjek. Nije živio daleko od naše kuće. Jednostavno nisam mogla shvatiti zašto bi to učinio."

Privatna istraga i konačni dokaz

Odlučna da sazna sve o čovjeku koji joj je uništio djetinjstvo, Marla je započela vlastitu tajnu istragu. "Postavila sam si misiju dokazati da je taj gad ubio moju majku i da je možda povrijedio i druge ljude", rekla je.

Preko DNK podudaranja došla je do imena Generazijeve djece. Mjesecima je razgovarala s njima, a na kraju joj je upravo njegova kći poslala fotografije koje su riješile slučaj. Na jednoj od slika Generazio je nosio kaput s krznenim ovratnikom koji je bio zapanjujuće sličan onome s policijskog fotorobota iz 1974. godine. Taj je kaput postao ključni dokaz, a u ožujku 2024. policija okruga Nassau službeno je objavila da je Generazio odgovoran za ubojstvo Barbare Waldman, čime je slučaj star 52 godine napokon zaključen.

"Ostala sam bez riječi kad sam dobila vijest. Rekla sam braći i nisu mogli vjerovati", rekla je Marla. "Kada sam čula da je umro, osjetila sam zadovoljstvo jer više nikoga ne može povrijediti ili ubiti. Element nepoznatog ubojice je nestao; on je mrtav. Bilo je to brutalno ubojstvo; moja majka je zaslužila više od toga."

Marla se sjeća i posljednjeg susreta s majkom, samo nekoliko sati prije njezine tragične smrti. Dok su išli prema školskom autobusu, poskliznula se na snijegu. Barbara je povikala: "Marla, pazi, jesi li dobro?" Posljednje riječi koje je čula od svoje majke bile su "pazi". Kasnije tog dana, kada su je pokupili iz škole, rekli su joj da je majka imala nesreću. "Mislila sam da je u bolnici, pa sam joj izrađivala čestitke za ozdravljenje", prisjetila se. "Kasnije te večeri, otac je došao kući i rekao nam da je otišla i da se neće vratiti."

