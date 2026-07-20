Mundijal je gotov, ali priče ne staju: Donijeli smo prve reakcije na Bilića, ali i sve o F1

Utakmicom u kojoj je Španjolska svladala Argentinu i osvojila Svjetsko prvenstvo završen je još jedan Mundijal. No, to je bio samo jedan od brojnih zanimljivih trenutaka prošlog tjedna pa ste vjerojatno dio njih i propustili. Mi vam zato donosimo još jedno izdanje našeg serijala "Ako ste propustili", koji donosi presjek specijalnih tekstova objavljenih na našem portalu.

Osim Svjetskog prvenstva fokus javnosti bio je i na Formuli 1. Zato je naš Vehmir Džakmić razgovarao s RTL-ovim stručnim komentatorom Nevenom Novakom, koji je Vehmiru otkrio što bi nas moglo očekivati na Velikoj nagradi Belgije.

Dominik se pak prošlog tjedna bavio nogometom. Tjedan je otvorio tako što vam je donio tekstualni prijenos utakmice polufinala Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske, prije nego što se bacio na klupski nogomet. Tu je s Ilijom Lončarevićem komentirao Dinamo uoči prve utakmice sezone s Thunom, ali i Hajduk s Vladimirom Balićem.

Slijedio je povratak na Svjetsko prvenstvo, gdje je odradio i prijenos spektakla za broncu u kojem je Engleska nadjačala Francusku, pa i veliko finale u kojem je Španjolska uzela naslov prvaka svijeta.

Maj je pak tjedan otvorio razgovorom s Tomislavom Bušićem, koji je otkrio kakav je izbornik Slaven Bilić, prije nego što je s legendarnim Zoranom Vulićem komentirao Hajduk uoči puta u Slovačku. Na sam dan utakmice sa Žilinom Maj je razgovarao s još dvojicom bivših hajdukovaca, Sašom Peršonom i Igorom Musom, a tjedan je zaključio razgovorom s bivšim igračem Dinama Draženom Besekom i trenerom Brankom Ivankovićem.

Krešo vam je pak donio priču o dvojici najvećih argentinskih nogometaša svih vremena. Prva je ona o "božjoj ruci" Diega Maradone, dok je druga o "punom krugu" Lionela Messija na MetLife stadionu.

Reprezentativnim se nogometom bavio i voditelj Maksanova kornera, ali i podcasta Planet Formula, Silvijo Maksan. On je razgovarao s Marijom Totom, Sandrom Perkovićem i Brankom Karačićem, koji su mu otkrili što očekivati od Slavena Bilića kao izbornika.

"Puni krug" nije napravio samo Leo Messi u priči Kreše, već i mi jer je tako Tonko Medvedec tjedan zatvorio onime čime ga je Vehmir otvorio. Naš je Tonko razgovarao sa stručnim komentatorom Net.hr-a Markom Špoljarom uoči Velike nagrade Belgije prije nego što vam je prenio sva događanja na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps.

I dok su oči cijelog svijeta bile uprte u Formulu 1 i nogomet, Roko je donio nešto drugo. Najprije je razgovarao s Borisom Babićem, koji mu je otkrio kako će na izborima za HOO podržati Josipa Varvodića, prije nego što je otkrio kako će Varvodiću podršku dati i svi loptački savezi.

Osim toga, Roko je donio i novu Mundijalsku priču, onu iz 2018., kada je Hrvatska uzela srebro.

Uz sve navedeno održana je i peta epizoda podcasta "Planet Formula" u kojoj su Net.hrovi stručni komentatori, Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar govorili o Velikoj nagradi Belgije, ali i budućnosti Formule 1.