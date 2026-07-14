Stručnjak otkrio što nas očekuje u Belgiji: 'Ako prognoza bude točna, čeka nas kaos'

Formula 1 stiže na Spa-Francorchamps, stazu koja redovito donosi spektakl, a ovoga puta mogla bi ga dodatno začiniti kiša. Što očekuje od Velike nagrade Belgije, tko je favorit i može li se borba za naslov dodatno zakomplicirati, otkrio nam je RTL-ov stručni komentator Neven Novak.

VN Belgije od 17. do 19. srpnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo.

Što očekujete od Velike nagrade Belgije?

Pa Spa-Francorchamps je stvarno jedinstvena staza u svijetu Formule 1. Jedna od onih koja se smatra vozačkom, uz možda još Suzuku ili Monte Carlo koji su na svoj način specifični. Karakteristična je po tome što je strašno dugačka, najduži krug uopće u Formuli 1 koji sam po sebi onda donosi nekakve probleme u kvalifikacijama gdje nema baš puno vremena. Ako pogriješite jedanput, pitanje je hoće li stići još jedanput odvesti brzi krug. Karakterizira ga Eau Rouge koji već dosta dugo u zadnjim sezonama nije bio takav problem, iako je fascinantan zavoj kada ga gledate uživo, ali u zadnjim generacijama nije bio problem tamo proći s punim gasom, što je nekada bilo mjerilo između toga da li vam je auto dobar i da li imate ovaj malo veće živce ili još nešto drugo. Kako će biti s novim bolidima koji imaju puno manje aerodinamičkog pritiska ćemo tek vidjeti. Međutim, ono što se sada pojavljuje kao jedan od najznačajnijih faktora za ovu utrku je to da je najava da bi utrka trebala biti kišna, odnosno u petak 85 posto kiše, u subotu 83 posto, a u nedjelju samo 50 posto kiše, a u Ardenima gdje se nalazi ta staza, kad pada, onda ne pada, nego pljušti. Na jednom dijelu staze može sijati sunce, a na drugom dijelu staze može biti potpuni potop. Cijela utrka može biti izgubljena ili dobivena samo u jednom krugu samo zato što ste otišli na krivim gumama u taj jako dugačak krug. Što se tiče same konfiguracije staze, ona bi trebala nešto što će više odgovarati Mercedesu, iako ove godine svaki puta kada bi pričali nešto tako, dogodilo se malo obrnuto pa smo pričali o Ferrariju u Monte Carlu, a dominirao je Mercedes pa smo pričali o Mercedesu u Barceloni pa je pobijedio Ferrari isto tako i u Silverstoneu, tako da stvarno ne možemo znati kako će se rasplesti situacija. Spa ima svoja nekakva tri dijela službeno, ali dva vrlo različita. Ostao je onaj Kemmel Straight koji je jedan od najdužih pravaca. Uz to je puno strmiji nego što se vidi na snimkama prijenosa, a s druge strane onda na kontra strani staze ima vrlo brzih zavoja, tako da sve mora biti kompromis. Neki put je bolje složiti auto za taj drugi sektor i biti brz kroz zavoje pa trpjeti po pravcu, a neki put je obrnuto.

Kimi je prikočio s rezultatima i pobjedama, čeka li nas još napetija sezona nakon Belgije?

Ni Russell nije na početku sezone baš trebao izgubiti neke utrke, nego se njemu kvario bolid ili bi imao nekakav peh u kvalifikacijama. Tako da se kroz sezonu obično sve to na neki način izjednači. Ono što je za Kimija značajno je da u zadnje dvije utrke pokazao da je jednostavno jako brz i uopće nije bio uzrujan s ovim odustajanjem u Silverstoneu. S te strane može biti miran i biti siguran da ako dođe do cilja, da će najčešće pobijediti. E, sad, to je trenutačno. S druge strane, tako je bilo i prošle godine između Piastrija i Norrisa, pa su onda malo promijenili prednji ovjes Britancu i nakon par utrka je sve sjelo za Norrisa, a Piastri je pao u drugi plan. Sezona je super, uzbudljiva i potpuno neizvjesna, baš zato što su i sva pravila još jako mlada i svaki razvojni korak donosi puno prednosti. Antonelli bi trebao biti brži od ostalih, ali hoće li stvarno biti... Ove sezone, recimo, nismo imali niti pravu kišnu utrku.

E, baš sam vas htio pitati, tko je najbolji kišni vozač od ovih spomenutih?

Zadnjih godina je to apsolutno bio Max Verstappen, ali i Lewis Hamilton. To su uvjeti koji i njemu odgovaraju. Ima vozača koji su jako dobri po kiši. Recimo, Carlos Sainz je dobar po kiši. Možda netko od ovih mladih dečki odjedanput projuri, ali nije to toliko nužna stvar samog vozača, nego i kako je podešen bolid. Ako bolid je napravljen tako da mu se zagriju gume prije nekog drugoga, možda bude vozio krugove oko Maxa. Tako da tu strašno puno faktora utječe, ali ako bi podvukli i gledali najjednostavnije ako padne kiša, onda Max. Russell je ovdje bio dovukao Williamsa na drugu startnu poziciju. Svatko ima svoje trenutke. Zbog te svoje dužine i mogućnosti različitih vremenskih uvjeta jako je nepredvidiva staza na kojoj je teško baš prognozirati, pogotovo kad pada kiša.

VN Belgije od 17. do 19. srpnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo.