Slomljen kao nikad: Scaloni u gluho doba noći viđen kako plače sam na hotelskom parkiralištu

Argentinska nogometna reprezentacija napustila je SAD nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, a igrači i stručni stožer odlučili su da po povratku u domovinu neće biti organizirano masovno slavlje, objavili su u ponedjeljak argentinski mediji.

Prema pisanju dnevnika Clarin, ispred hotela u kojem je reprezentacija bila smještena u New Jerseyju tijekom noći okupio se tek manji broj navijača i novinara kako bi ispratio svjetske doprvake.

List navodi i da je izbornik Lionel Scaloni oko jedan sat iza ponoći sam šetao hotelskim parkiralištem te pritom plakao, pozivajući se na izjave dvojice navijača koji su se nalazili ispred hotela.

Predsjednik Argentinskog nogometnog saveza (AFA) Claudio Tapia ukrcao se s dijelom reprezentacije u autobuse koji su krenuli prema zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku, odakle su dva čarter zrakoplova poletjela prema Buenos Airesu. U jednom su bili igrači, stručni stožer i članovi saveza, dok je drugi bio namijenjen članovima obitelji i dužnosnicima.

Kapetan Lionel Messi nije otputovao s reprezentacijom. Prema ranijoj najavi AFA-e, dio igrača nakon finala ostao je u Sjedinjenim Državama ili je otputovao prema europskim odredištima kako bi se priključili svojim klubovima ili započeli odmor. Među njima su Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz i Juan Musso.

AFA je u priopćenju zahvalila navijačima na potpori tijekom cijelog Svjetskog prvenstva, istaknuvši da je reprezentacija ponovno stigla do finala zahvaljujući zajedništvu igrača i podršci navijača.

Istodobno je argentinska vlada odustala od ranije najavljenog državnog praznika i masovnog dočeka reprezentacije. Nakon konzultacija s AFA-om i predstavnicima momčadi odlučeno je da igrači i stručni stožer ne žele organizirano slavlje.

U zračnoj luci Ezeiza reprezentaciju će dočekati tek predstavnici zračne luke i počasna straža saveznih snaga, bez nazočnosti članova vlade. Nakon toga reprezentativci će se uputiti u trening-centar AFA-e u Ezeizi, odakle će svaki nastaviti prema vlastitom odredištu.

Argentinski predsjednik Javier Milei prethodno je reprezentaciji stavio na raspolaganje predsjedničku palaču Casa Rosada za eventualni doček te najavio mogućnost proglašenja državnog praznika na dan proslave, no od toga se odustalo nakon što je reprezentacija poručila da ne želi organizirati javno slavlje.

Privedeni članovi obitelji argentinskih igrača

Kako javljaju argentinski mediji, najmanje deset članova obitelji argentinskih reprezentativaca privremeno je privedeno nakon incidenta na tribinama MetLife Stadiuma u New Jerseyju. Incident se navodno dogodio nedugo nakon što je završila utakmica.

Dok su španjolski igrači slavili veliki trijumf, na tribinama je došlo do sukoba između osoba bliskih argentinskim igračima i španjolskih navijača koji su slavili u njihovoj blizini. Policija je brzo reagirala, a osobe uključene u incident uklonjene su s tribina i privremeno privedene, ali argentinski mediji navode da su kasnije puštene.

Argentina players' families 'detained by police' after World Cup final chaos in standshttps://t.co/Oyql0e9NVZ pic.twitter.com/BV7G5cvoz2 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 20, 2026

Spominjalo se ime Alejandra Martíneza, brata Emiliana 'Dibua' Martíneza, ali ništa nije potvrđeno. Neki argentinski igrači navodno su kasnili prema ceremoniji dodjele medalja jer su krenuli prema dijelu stadiona u kojem se incident dogodio. Ipak, kada su stigli, zaštitari i policija već su imali situaciju pod kontrolom.