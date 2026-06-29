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Kći mačetom napala oca i teško ga ozlijedila: Eskalirala obiteljska svađa

Kći mačetom napala oca i teško ga ozlijedila: Eskalirala obiteljska svađa
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Foto: Ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Žena je uhićena na licu mjesta

29.6.2026.
19:59
Erik Sečić
Ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia
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Obiteljska svađa eskalirala je prošli petak navečer u njemačkom Egelsbachu nakon što je žena (41) navodno mačetom napala svojeg oca (63), javlja Fenix

Vjeruje se kako je drama izbila oko 22.45 sati, a ubrzo nakon toga kći je mačetom teško ozlijedila oca. Zatim je, otprilike dvije minute kasnije, sama nazvala hitnu medicinsku službu. Na teren je pristigla i policija.

Uhićena na licu mjesta 

Osumnjičenica je uhićena na licu mjesta te je ubrzo završila u istražnom zatvoru zbog sumnje da je počinila kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem da se utvrdi više detalje te da se rasvijetle sve okolnosti događaja. 

MačetaNapadNjemačka
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