Kći mačetom napala oca i teško ga ozlijedila: Eskalirala obiteljska svađa

Obiteljska svađa eskalirala je prošli petak navečer u njemačkom Egelsbachu nakon što je žena (41) navodno mačetom napala svojeg oca (63), javlja Fenix.

Vjeruje se kako je drama izbila oko 22.45 sati, a ubrzo nakon toga kći je mačetom teško ozlijedila oca. Zatim je, otprilike dvije minute kasnije, sama nazvala hitnu medicinsku službu. Na teren je pristigla i policija.

Uhićena na licu mjesta

Osumnjičenica je uhićena na licu mjesta te je ubrzo završila u istražnom zatvoru zbog sumnje da je počinila kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem da se utvrdi više detalje te da se rasvijetle sve okolnosti događaja.