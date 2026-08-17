Plazma Sportske igre mladih slave 30 godina: Split centar djece, sporta i All-star spektakla

Danas počinje Međunarodna završnica 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih. Do 22. kolovoza u Splitu se u deset disciplina natječe 1.224 sudionika iz šest zemalja, pobjednici Državnih završnica iz pet zemalja članica SIM-a Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, uz gostujuću djecu iz Ukrajine.

Predstavnici Hrvatske na Međunarodnoj završnici:

- U Coca-Cola Cupu MNK Futsal Pula u muškoj i Arena Pula u ženskoj konkurenciji, dok na Tommy turniru u malom nogometu nastupa NK Zadarnova (Zadar).

- U 3x3 Sprite Cupu u muškoj konkurenciji nastupaju Borik Bjelovar (Bjelovar) i Međimurje (Čakovec), a u ženskoj Six Seven (Dugopolje) i Šibenik (Šibenik).

- U GEN-I cupu u odbojci nas predstavljaju Retfala (Osijek) u muškoj i Senfovi (Zagreb) u ženskoj konkurenciji. U odbojci na pijesku u muškoj konkurenciji nastupaju Dino & Petar (Split) i Tuljani (Osijek), a u ženskoj Mile (Pula) i Keri (Osijek).

- U Kinder Joy turniru u stolnom tenisu u muškoj konkurenciji igraju Andrej Tomić (Bjelovar), Marko Kardum (Kutina), David Los (Daruvar) i Dino Ljubić Lambaša (Šibenik), a u ženskoj Jana Grđan (Kutina), Antonija Lukić (Kutina), Ema Brodarić (Sisak) i Lota Livić (Šibenik).

- U HEP turniru u rukometu Hrvatsku predstavljaju RK Ardiaei (Dubrovnik) u muškoj i ŽRK Metković (Metković) u ženskoj konkurenciji.

- Na Telemach Danu sporta, u utrci na 60 metara, u muškoj konkurenciji trče Tom Kotenko (Sisak), Josip Juroš (Zagreb), Tin Kalšan (Prelog), Lovro Popijač (Koprivnica), Juro Marković (Požega) i Patrik Buntak (Velika Gorica), dok su u ženskoj konkurenciji Mia Šinjori (Varaždin), Franka Gamoš (Osijek), Sara Žarak (Gospić), Franka Sokač (Križevci), Sara Sunjski (Karlovac) i Maša Nekić (Rijeka).

- U graničaru u mješovitoj konkurenciji nastupaju Pume (Varaždin) i Vatreni topovi (Prelog).

- U Wiener osiguranje turniru u šahu za Hrvatsku igraju Alan Katušić (Crikvenica), Viktor Gašparec (Đurđevac), Tin Biti (Zagreb) i Luka Martinović (Osijek) u muškoj konkurenciji te Petra Vidić (Đakovo), Ema Ljubić Poljak (Zagreb), Ines Košar (Zagreb) i Matea Račević (Dubrovnik) u ženskoj.

- U tenisu nas predstavljaju Mijo Markovica (Virovitica) i Ivan Pavao Jurić (Zagreb) u muškoj te Lena Fonai (Donji Miholjac) i Sara Hosjak (Varaždin) u ženskoj konkurenciji.

Raspored Međunarodne završnice možete pronaći OVDJE.

All-star Day: 20. i 21. kolovoza

Vrhunac je 20. i 21. kolovoza. U četvrtak je All-Star Day na Rivi: šahovska simultanka s velemajstorima Mariya Muzychuk i Nigelom Shortom, finala Sprite 3x3 Cupa u muškoj i ženskoj konkurenciji, a u 21 sat gašenje plamena Igara uz glazbeni i scenski program, spektakl dronovima i koncert Crvene jabuke kao poklon Splitu i svim sudionicima.

U petak je svečana ceremonija u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, gdje novim ambasadorima Igara postaju Goran Ivanišević, Ana Ivanović i Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije. Na Prokurativama slijedi interaktivni kviz „Postani Zeleni SIM ambasador” pod vodstvom Deana Kotige, dio projekta „Zero Waste — Budi dio igre — Čuvajmo naš planet”, koji Igre petu godinu provode s kompanijom Coca-Cola.

A vrhunac proslave 30. godina Igara biti će All-star nogometna utakmica. Na Prokurativama, u središtu Splita, snage će odmjeriti All-star momčad i ekipa sudionika Plazma Sportskih igara mladih. Imena zvjezdane ekipe dobro su poznata diljem svijeta, a sastavljena je od predstavnika UEFA-e, ambasadora i prijatelja Igara, te svjetskih nogometnih zvijezda.

Među gostima su Aleksander Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Luis Figo, Nasser Al-Khelaifi, Alastair Campbell, Željko Obradović, Slaven Bilić, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Šime Vrsaljko, Goran Dragić, Darijo Srna, Nemanja Matić, Dino Rađa, Nikola Karabatić, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanić, Christian Karembeu, Fernando Hierro, Radoslav Nesterović, Aljoša Asanović i mnogi drugi.