Ivica Kostelić na Mljetu pronašao 'divlji' autobus i poslao snažnu poruku

Naš proslavljeni skijaš i sportaš Ivica Kostelić iznenadio je svoje pratitelje objavom koja na prvu izgleda kao posveta kultnom filmu "U divljini", no umjesto divljine Aljaske, prizor je snimljen u srcu našeg "zelenog otoka", Mljeta. Uspoređujući napušteni autobus u mljetskoj šikari s poznatim "Magičnim autobusom" Chrisa McCandlessa, Kostelić je iskoristio snažnu vizualnu metaforu kako bi upozorio na dugogodišnji ekološki problem koji nagrđuje hrvatsku prirodu.

Od Aljaske do Mljeta za čist okoliš

"Alexander Supertramp ili Chris McCandless? Aljaska ili Mljet?", upitao je Kostelić na početku objave, odmah povlačeći paralelu između simbola bijega u netaknutu prirodu i olupine koja tu istu prirodu truje. Pojasnio je kako se ponovno pridružio akciji zbrinjavanja automobilskih olupina s otoka, inicijativi koju je podržao i prije 13 godina. Tada je, zahvaljujući ideji fotografa Romea Ibriševića, s divljih odlagališta na Mljetu uklonjeno i zbrinuto više od 380 automobilskih olupina.

Ovoga puta, duboko u mljetskoj divljini, pronašli su još veći "ulov" - napušteni autobus marke Libertas. Kostelićev potez dio je šire i dugotrajne borbe za očuvanje Mljeta. Godinama se udruge poput "Zelenih Stopa" bore protiv ovog problema, a samo u jednoj akciji 2020. godine s otoka je uklonjeno više od stotinu starih automobila. Kostelić i Ibrišević se nadaju da će i ova najnovija pronađena olupina, uz pomoć odgovornih službi, uskoro pronaći put iz divljine na otpad. Reakcije pratitelja bile su pune podrške, ali i šoka, kao u komentaru jedne korisnice: "380 na Mljetu?", dok su drugi hvalili akciju kao "pravo domoljublje".

Poruka u jeku nacionalne krize

Ova objava dolazi u posebno osjetljivom trenutku, kada se Hrvatska suočava s velikim ekološkim skandalom zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Dok se javnost i vlasti bave posljedicama afere koja je potresla političku scenu, Kostelićeva objava s Mljeta služi kao snažan podsjetnik da je problem nezbrinutog otpada raširen i duboko ukorijenjen. Njegov apel za uklanjanje samo jedne olupine odjekuje kao simbol borbe protiv sustavnog zagađenja koje se događa diljem zemlje, često daleko od očiju javnosti.

Iako je njegova objava stilizirana kao avanturistička potraga, poruka je kristalno jasna. Umjesto da bude simbol slobode i bijega od civilizacije, napušteni autobus na Mljetu postao je simbol ljudske nebrige i "otrova civilizacije" koji ostavljamo za sobom. Kostelić je još jednom pokazao kako sportaši mogu iskoristiti svoj utjecaj za poticanje pozitivnih promjena, pretvarajući jednu objavu na društvenim mrežama u relevantan društveni komentar.