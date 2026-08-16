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Jovičić donio najnovije informacije o Livakoviću: Ovo se neće svidjeti navijačima Dinama

Sve je izvjesnije da se Dominik Livaković neće vratiti u Dinamo. Novce koji Turci traže Dinamo nema, a za novu posudbu čelnici Fenerbahčea čini se nisu zainteresirani.

U međuvremenu u turskim se medijima pojavila infomacija kako je za Livakovia zainteresirana Barcelona, koja bi ga dovela za svog pričuvnog vratara. Livakovićev zastupnik Andy Barra sljedećeg tjedna putuje u Istanbul, gdje bi trebali razriješiti ovu situaciju, ali Turci su se pokazali kao tvrdi pregovarači. 

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16.8.2026.
20:20
Silvijo Maksan
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