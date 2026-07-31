Netko je u Sisku osvojio više od 322 tisuće eura

Netko u Sisku ima više od 322 tisuće razloga za slavlje. U 61. kolu Eurojackpota igrač iz Hrvatske pogodio je dobitak u iznosu od 322.848,70 eura.

Dobitni brojevi bili su 4, 10, 20, 40, 41 te 4 i 6. Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija Eurojackpota i dvije dodatne igre Joker, a listić je platio 12 eura.

Foto: Screenshot 'Hrvatska lutrija'

Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na Trgu Josipa Mađerića 1 u Sisku.