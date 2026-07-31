Netko je u Sisku osvojio više od 322 tisuće eura

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Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 4. kolovoza
Netko u Sisku ima više od 322 tisuće razloga za slavlje. U 61. kolu Eurojackpota igrač iz Hrvatske pogodio je dobitak u iznosu od 322.848,70 eura.
Dobitni brojevi bili su 4, 10, 20, 40, 41 te 4 i 6. Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija Eurojackpota i dvije dodatne igre Joker, a listić je platio 12 eura.
Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na Trgu Josipa Mađerića 1 u Sisku.