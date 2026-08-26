Umro Tim Curry, zvijezda kultnih filmova: Bio je Frank-N-Furter i nezaboravni portir iz 'Sam u kući 2'

Tim Curry, glumac koji je svojim filmskim ulogama zabavljao mnoge generacije, preminuo je u utorak navečer. Vijest o smrti potvrdio je portal TMZ, koji navodi da je Curry preminuo u 80. godini života u svom domu u Los Angelesu.

'Ovaj tjedan je grozan'

Vijest je izazvala brojne emotivne reakcije obožavatelja diljem svijeta, a na društvenim mrežama zaredali su se komentari ispunjeni nevjericom i tugom.

Jedna je obožavateljica napisala: "Cijeli prošli tjedan gledala sam sve s Timom Curryjem jer ga obožavam i strahovala sam od ovoga. I to odmah nakon Dolly. Ne!", referirajući se na nedavni odlazak još jedne ikone, Dolly Parton. Njezin komentar sažima osjećaj mnogih, koji su u kratkom roku ostali bez dvoje velikana, a drugi su se nadovezali s komentarom: "Ovaj tjedan je grozan."

Foto: WARNER HOME VIDEO/Album/Profimedia

Glumac koji je obilježio generacije

Tim Curry bio je glumac čija je karijera bila obilježena nevjerojatnom svestranošću i nizom uloga koje su postale kultni dio popularne kulture. Rođen u Engleskoj, svjetsku je slavu stekao 1975. godine kao ekscentrični dr. Frank-N-Furter u filmskom klasiku "The Rocky Horror Picture Show", ulozi koja je definirala njegovu karijeru i donijela mu status ikone.

Bio je poznat po svojoj sposobnosti transformacije. Mnogima je ostao u sjećanju kao jezivi klaun Pennywise u originalnoj miniseriji "Ono" iz 1990. godine, dok je komičarski talent pokazao u filmovima poput "Trag" (Clue) i kao hotelski portir u "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku". Njegova bogata filmografija također uključuje uloge u klasicima poput "Annie", "Legenda" i "Lov na Crveni oktobar". Osim filmskih uloga, Curry je bio i talentiran glasovni glumac, posudivši svoj prepoznatljivi glas brojnim animiranim likovima.

Foto: Rebecca Sapp/Getty images/Profimedia

Dugogodišnja zdravstvena borba

Prije više od deset godina doživio je teški moždani udar koji ga je ostavio djelomično paraliziranim i vezanim za invalidska kolica. Unatoč zdravstvenim poteškoćama, nije se povukao iz javnosti. Nastavio je s glasovnom glumom i redovito se pojavljivao na konvencijama, gdje je s velikim entuzijazmom komunicirao s obožavateljima.

Tim Curry ostat će zapamćen kao jedinstveni talent čiji su likovi ostavili neizbrisiv trag u filmskoj povijesti.