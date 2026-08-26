Umro Tim Curry, zvijezda kultnih filmova: Bio je Frank-N-Furter i nezaboravni portir iz 'Sam u kući 2'
Obožavatelji širom svijeta opraštaju se od neponovljivog Tima Curryja, čovjeka kojem su popularnost donijele mnoge kultne uloge
Tim Curry, glumac koji je svojim filmskim ulogama zabavljao mnoge generacije, preminuo je u utorak navečer. Vijest o smrti potvrdio je portal TMZ, koji navodi da je Curry preminuo u 80. godini života u svom domu u Los Angelesu.
'Ovaj tjedan je grozan'
Vijest je izazvala brojne emotivne reakcije obožavatelja diljem svijeta, a na društvenim mrežama zaredali su se komentari ispunjeni nevjericom i tugom.
Jedna je obožavateljica napisala: "Cijeli prošli tjedan gledala sam sve s Timom Curryjem jer ga obožavam i strahovala sam od ovoga. I to odmah nakon Dolly. Ne!", referirajući se na nedavni odlazak još jedne ikone, Dolly Parton. Njezin komentar sažima osjećaj mnogih, koji su u kratkom roku ostali bez dvoje velikana, a drugi su se nadovezali s komentarom: "Ovaj tjedan je grozan."
Glumac koji je obilježio generacije
Tim Curry bio je glumac čija je karijera bila obilježena nevjerojatnom svestranošću i nizom uloga koje su postale kultni dio popularne kulture. Rođen u Engleskoj, svjetsku je slavu stekao 1975. godine kao ekscentrični dr. Frank-N-Furter u filmskom klasiku "The Rocky Horror Picture Show", ulozi koja je definirala njegovu karijeru i donijela mu status ikone.
Bio je poznat po svojoj sposobnosti transformacije. Mnogima je ostao u sjećanju kao jezivi klaun Pennywise u originalnoj miniseriji "Ono" iz 1990. godine, dok je komičarski talent pokazao u filmovima poput "Trag" (Clue) i kao hotelski portir u "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku". Njegova bogata filmografija također uključuje uloge u klasicima poput "Annie", "Legenda" i "Lov na Crveni oktobar". Osim filmskih uloga, Curry je bio i talentiran glasovni glumac, posudivši svoj prepoznatljivi glas brojnim animiranim likovima.
Dugogodišnja zdravstvena borba
Prije više od deset godina doživio je teški moždani udar koji ga je ostavio djelomično paraliziranim i vezanim za invalidska kolica. Unatoč zdravstvenim poteškoćama, nije se povukao iz javnosti. Nastavio je s glasovnom glumom i redovito se pojavljivao na konvencijama, gdje je s velikim entuzijazmom komunicirao s obožavateljima.
Tim Curry ostat će zapamćen kao jedinstveni talent čiji su likovi ostavili neizbrisiv trag u filmskoj povijesti.