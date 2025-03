Pričali smo s Koranom Gvozdić na modnom događaju: Evo što nikad ne bi odjenula i kada je najsretnija

Povodom početka BIPA FASHION.HR-a koji se od 19. do 21. ožujka održava na Zagrebačkom velesajmu, razgovarali smo s bivšom RTL-ovom voditeljicom i modnom ikonom Koranom Gvozdić (42). Koranu mnogi pamte kao voditeljicu vremenske prognoze i popularne emisije Salto, a danas je nezaobilazno ime domaće modne scene. U braku je s komičarom Ivanom Šarićem (40) s kojim ima sina Olivera (4), a u razgovoru s nama otkrila je u koji modni komad najradije ulaže, što joj je najvažnije pri odabiru odjeće za sebe i sina, ali i koje modne trendove nikako ne voli.

Za koji odjevni predmet najradije izdvojite više novca?

Cipele će uvijek biti prvi odgovor. Otkad znam za sebe, cipele su bile prioritet jer mi je udobnost najvažnija. Ne bih nikad kupila cipele koje su trendi, a nemaju veze s udobnošću, to mi se ne bi desilo. Ali mislim da se isplati investirati i u dobar kaput. Kaputi su konkretan komad odjeće koji ne nosim jednu sezonu, nego godinama.

Najdraža odjevna kombinacija?

Otkad sam rodila, stalno sam u crnom. Nemam neku određenu kombinaciju, ali volim haljine jer su najjednostavnija moguća stvar. No, zadnjih godina počela sam dosta nositi odijela. Dobra odijela bih stavila čak ispred haljina. Dugi period obožavala sam kombinezone. Zapravo, više sam žena od hlača. Haljinu sam spomenula reda radi, ali više sam za kmbinezone i odijela.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Preferirate li tenisice ili visoke pete?

Već zadnjih nekoliko godina definitivno tenisice. Sve što je ravno, u čemu sam brza i u čemu mogu pratiti tempo života i dijete. Oduvijek sam pazila na balans. Nisam nikad izgledala isto preko dana i navečer. Preko dana sam jedna osoba, navečer druga.

Postoji li neki trend koji vam nikako ne odgovara?

Biciklističke hlačice. Ne znam zašto, ali to mi je strašno. Ne mogu to zamisliti na sebi. Na nekim mladim curama, iako rijetko, znalo mi je izgledati simpatično, ali meni to nikako nije sjelo. Isto tako, odijela koja izgledaju kao da ne znaš igraš li se ili si na ozbiljnom sastanku – nisam to razumjela.

Na što pazite kada birate odjeću za svog sina?

Imam sina i mislim da u ovoj fazi, s četiri godine, nema razlike oblačim li curicu ili dečka. Bitno mi je da je pokretan, da mu koža diše i da se odjeća lako pere. Važno mi je i da mi nije žao ako potrga odjeću. Kao mala nisam nosila skupe stvari pa tako ne želim ni njega opterećivati time. Dečku to ništa ne znači. Vidim razliku kad pričam s prijateljicama koje imaju curice, one već biraju što će obući, dok moj mali nema pojma što mu odjenem.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Ivan Šarić i Korana Gvozdić

Koje su vam najdraže aktivnosti koje imate s djetetom?

Ovo je toliko bazično i iskreno – ja sam najsretnija kad smo nas troje zajedno. Radi prirode posla i Ivanovog i mog, zna se dogoditi da nismo zajedno po nekoliko dana. Ivan dosta putuje, ima predstave po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji. Zato uživam u svakom trenutku kad smo nas troje na okupu. Pogotovo kad gledam njih dvojicu, tatu i sina, kao dva najbolja prijatelja. Obožavam to.

Foto: RTL Korana Gvozdić i Ivan Šarić

