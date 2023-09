Bivša voditeljica Korana Gvozdić (40) na svom Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj je pokazala svoje vintage sandale stare već 23 godine koje je nosila na svojoj maturalnoj večeri.

Sandale stare dva desetljeća

Korana je otkrila kako svoje omiljene sandale čuva u ormaru više od dva desetljeća, a na svojem Instagramu podijelila je fotografije na kojima je pokazala kako ih i dalje nosi.

"Priča iza cipela. Google kaže da stvari postaju ‘vintage’ nakon 20 godina. Ove sandale kupila sam za svoju maturalnu večeru prije skoro 23 godine, te ih i danas smatram jednima od najudobnijih, najdražih i najposebnijih cipela koje sam si priuštila", napisala je Korana.

"Doslovno sam ih mjesecima gledala kroz izlog (i isto toliko sakupljala novce) i realno nije mi palo na pamet da ću ih nositi godinama. Fendi dan danas radi gotovo identičnu metalnu petu za neke svoje modele cipela, što znači da ipak nismo ispali iz mode. A kako stvari stoje, ići ću u njima i na Oliverovu maturalnu večeru', dodala je, a na jednoj fotografiji pokazala kako se dotjerala za maturalnu večer."

Privatni život

Korana je u vezi već 10 godina s komičarom Ivanom Šarićem, a zaručili su se u kolovozu 2016. na odmoru u Grčkoj. Ivan se nedavno dotaknuo i njihove veze.

"Puno ljubavi i još više razumijevanja, poštovanja i sve što nam se ružno dogodi, pokušavamo to riješiti s još više ljubavi i razumijevanja", rekao je. Par je ovog travnja proslavio drugi rođendan sina Olivera s kojim je Korana morala ostati u bolnici zbog preranog rođenja.

Korana je ispričala kako cijelo iskustvo nije bilo ni približno onoj radosti koju bi svaka majka trebala ili mogla osjećati, ali nije se predala.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedan drugoga… Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli zajedno. 20.05.2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je Korana na Instagramu nakon napuštanja rodilišta.

