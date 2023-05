Voditeljica Korana Gvozdić čestitala je rođendan svom Ivanu Šariću.

"Sve ljubavne epitete već znaš, ali ja jako volim dodati i 'prijatelju moj'. E pa prijatelju moj, znaš, puno smo mi tih tvojih rođendana proslavili i divno je stariti uz tebe. Za tvoj 29. ročkas veslali smo po maksimirskom jezeru, a za ovaj 39. mogu ti reći kako i dalje fino plovimo, možda još i bolje otkada imamo malog kapetana!

Sve što želim je to da si mi sretan i zdrav! Sretan rođendan ljubavi!', napisala je Korana ispod njihove fotografije s koncerta, a zatim je na Storyju dodala kako je nakon ove objave shvatila da imaju premalo zajedničkih fotografija u posljednje dvije godine.

Podsjetimo, Korana i Ivan su prije dvije godine dobili sinčića Olivera. No, njegov dolazak na svijet nije tekao najlakšim mogućim putem. Oliver se rodio mjesec dana ranije, a Korana je u bolnici provela 38 dana.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedan drugoga… Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20.5.2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je Korana na Instagramu kada je sa sinčićem napuštala rodilište.

Nedavno je proslavila i svoj 40. rođendan u krugu obitelji i bližnjih pa poručila:

"Stavila sam kvačicu na 40. rođendan! Ušla sam i u taj klub.

Oni najbitniji bili su tu… Moj mali svemir, moj najveći mir. Hvala svima na predivnim željama!"

Ni Šarić nije propustio obilježiti važan dan svoje drage, a u svojoj čestitci osvrnuo se upravo na njezin mladoliki izgled.

''Jedan appreciation post! Život kroz moje oči. Danas moja žena slavi 40. g. Imam teoriju da je vampir i da zbog toga ne stari, ali ona me uvjerava da to nije istina i da su te rupe na mom vratu tu oduvijek. U svakom slučaju, divno je biti tu kraj tebe dok brojiš godine'', napisao je Ivan uz Koranine fotke.