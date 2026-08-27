Meri Banovac objavila prve fotografije nakon skandala: Pokazala duge noge u kratkim hlačicama

Hrvatska influencerica Meri Banovac (34), ponovno je aktivna na društvenim mrežama nakon pauze zbog videa koji je izazvao negativne reakcije. Svoj povratak obilježila je s nekoliko novih fotografija, no ovoga puta bez ikakvog opisa.

Povratak u provokativnom izdanju

Nakon desetak dana medijske šutnje, Meri je objavila dvije fotografije na kojima pozira u crnom topu s dubokim izrezom i kratkim traper hlačicama. Iako je objava u skladu s njezinim uobičajenim sadržajem, ono što je čini značajnom jest potpuni izostanak opisa.

Ova objava dolazi nakon što se influencerica povukla s mreža sredinom kolovoza. Tada je na TikToku objavila video u kojem je koristila popularni zvuk o požaru, što je dio javnosti protumačio kao neosjetljivo s obzirom na požare koji su u to vrijeme bili aktivni u okolici Omiša. Nakon kritika, Banovac je uklonila sporni video i uputila javnu ispriku, navodeći kako joj namjera nije bila ismijavati tragediju. Čini se da je ovom objavom odlučila okrenuti novu stranicu, puštajući da fotografije govore same za sebe.

Podrška pratitelja

Unatoč nedavnom događaju, reakcije na novu objavu uglavnom su pozitivne. U komentarima prevladavaju emotikoni srca i vatre, a brojni pratitelji izrazili su joj podršku. Poruke poput "Sijaj" i "Lijepo te je vidjeti natrag" ponavljaju se nekoliko puta, pokazujući da je dio njezine publike spreman prijeći preko incidenta.