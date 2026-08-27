Smislio okrutnu priču za 79-godišnjakinju: Već mu je dala zlato, a onda je napravio kobnu pogrešku

Osječka policija provela je kriminalističku istragu nad 23-godišnjakom iz Bugarske koji je osumnjičen za više prevara predstavljajući se kao liječnik.

Nakon što je ranije prevario 78-godišnjakinju za 10.000 eura, 23-godišnjak je pokušao na isti način prevariti i drugu ženu u Osijeku.

"U ponedjeljak oko 18.30 sati nazvao je na kućni telefon 79-godišnjakinju te joj rekao da je njezina kći zadobila prijelom noge i da se nalazi kod liječnika, a da će ponovno moći hodati ako mu preda novac. Povjerovala je lažnom liječniku i predala mu na kućnom pragu 260 eura i zlatni nakit ukupne vrijednosti od oko 765 eura, a on je zatražio još nakon čega je posumnjala da je riječ o prijevari, pa je pozvala policiju", javljaju iz PU osječko-baranjske.

Policajci su po dojavi žene uhitili 23-godišnjaka te pretražili njegov automobil i sobu u kojoj je odsjedao. Pronađen je oduzeti novac i zlatni nakit za koje se sumnja da potječu iz kaznenog djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, Bugarin je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Bugarin varao u Zagrebu

O sličnom slučaju pisali smo prije nešto više od mjesec dana kada je zagrebačka policija uhitila 55 godišnjeg državljanina Bugarske koji je s još dvoje ljudi na prevaru ljudima uzimao novac.

Operirao je u ekipi s muškarcem i ženom, čiji identitet trenutačno nije poznat policiji. Sve su radili po uigranoj i već viđenoj shemi - muškarac bi telefonom zvao ljude, predstavio se kao liječnik i uvjeravao ih da je članica njihove obitelji teško ozlijeđena i u životnoj opasnosti.

Zatim bi rekao da je potreban novac za hitnu operaciju, a kako bi scena izgledala što vjerodostojnije, osumnjičena žena tijekom poziva bi simulirala plač i zazivala upomoć. Na adresu žrtava prevare potom bi u automobilu bugarskih tablica dolazio spomenuti 55-godišnjak i pokupio novac koji su mu ljudi predavali misleći da pomažu svojim bližnjima.

Svojom taktikom u razdoblju od 9. do 19. srpnja uspjeli su opelješiti tri osobe - 83-godišnjaka s područja Primorsko-goranske županije te 85-godišnjaka i 80-godišnjakinju iz Zagreba, točnije Maksimira i Medveščaka.

Materijalna šteta u ova tri kaznena djela iznosi 48.500 eura, objavila je u srpnju zagrebačka policija.