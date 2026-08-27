Otkrivamo kada kreće Love Island Adria: 'Pripreme su intenzivne, jedva čekam na Tenerife'

Islanderi se spremaju, a u posljednjim pripremama je i voditeljica dating showa Love Island Adria. Dragana Mićalović (35) sprema se za polazak na Tenerife jer Love Island Adria na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna!

Foto: RTL

Posljednji detalji bruse se u vili koja će uskoro primiti islandere - mlade ljudi koji u Love Island Adria dolaze pronaći ljubav, prijateljstvo i doživjeti nezaboravnu životnu avanturu. Regionalna inačica ovog globalnog hita na platformu Voyo stiže u nedjelju - 13. rujna pa uzbuđenje pred polazak polako postaje stvarnost. Uz vilu, završava se i izrada Love Island Adria aplikacije, koja će korisnicima omogućiti u stvarnom vremenu utjecati na razvoj događaja u vili. Voditeljica Dragana Mićalović otkriva - pripreme pred početak Love Islanda Adria su intenzivne.

"Sada već ulazimo u onu završnu fazu kada uzbuđenje polako postaje stvarnost. Pripreme su intezivne, od samog projekta do svih onih sitnica koje podrazumijevaju preseliti život na Tenerife na neko vrijeme. Haljine, cipele, nakit i sve te sitnice koje gledatelji niti ne vide, a koje, vjerujte čak i meni postaju vrlo stresne. Sve u svemu, jedva čekam da stignemo na Tenerife i započnemo s avanturom", otkriva Dragana o posljednjim pripremama pred početak showa.

Foto: RTL

Egzotični otok kulisa je iz snova za sve one koji na Tenerife dolaze pronaći ljubav svog života, ali i Draganu koja kaže da u cijelom iskustvu želi uživati i dati svemu jedan lijep dio sebe. U svoju putnu prtljagu spakirala je pozitivnu energiju, znatiželju - i popriličan broj cipela i haljina!

Poznata glumica u temeljitim je pripremama, a najviše se, ipak, kaže, raduje onome što ne može predvidjeti. "Radujem se novom iskustvu, ljudima koje ću upoznati, energiji otoka i svemu što će ovaj projekt donijeti. Imam osjećaj da me čeka jedno potpuno drugačije poglavlje i radujem se", zaključuje voditeljica showa Love Island Adria.

Love Island Adria ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!