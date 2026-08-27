Misterij 'vojnog' broda na Brijunima: Policija otkrila detalje o Slovencu, jedno 'bode' u oči

Istarska policija oglasila se u četvrtak o navodnom incidentu u luci na Velom Brijunu, gdje je viđeno plovilo koje izgledom podsjeća na vojni brod. Iz policije su demantirali napise o teškom sigurnosnom incidentu i ugrožavanju štićenih osoba, istaknuvši da se u trenutku postupanja na otoku nije nalazila nijedna štićena osoba.

"Oko 14.15 sati u luci na otoku Veli Brijun uočeno je plovilo izgledom nalik na vojno te su policijski službenici utvrdili kako je plovilo u vlasništvu pravne osobe te da je registrirano u Hrvatskoj, no na plovilu nije bila istaknuta registracijska oznaka. Stoga će policija, radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakona, dostaviti obavijest Lučkoj kapetaniji radi poduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti", navode iz PU istarske.

Policija je utvrdila da je voditelj brodice 57-godišnji slovenski državljanin, koji je u trenutku policijskog postupanja bio u civilnoj odjeći.

"U odnosu na navode koji su se pojavili u medijima o navodnom lažnom predstavljanju radi besplatnog korištenja veza, kao i druge navode o mogućim protupravnostima, policija će provesti kriminalističko istraživanje", navode iz PU istarske te ističu da se voditelj brodice nije lažno predstavio policajcima prilikom postupanja niti je iznosio bilo kakve lažne navode vezano za korištenje veza.

"Naglašavamo kako se jučer, u vrijeme zaticanja plovila u luci, na Brijunima nije nalazila štićena osoba tako da odbacujemo medijske napise o uplovljavanju plovila među štićene osobe te ozbiljnom sigurnosnom incidentu", zaključuje policija.

Što se dogodilo na Brijunima?

Podsjetimo, portal Morski.hr u srijedu je objavio da je plovilo presretnuto pod sumnjom da se posada lažno predstavljala kao službena delegacija Hrvatske vojske kako bi izbjegla plaćanje lučkih pristojbi, vezova i ulaznica u NP Brijuni i Fažani.

Također se navodilo da je na Brijunima u tom trenutku boravio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, zbog čega je cijelo područje navodno bilo pod posebnim mjerama osiguranja.

Prema tim neslužbenim informacijama, brod je u vlasništvu tvrtke Olimp Defense Group, koju posjeduju slovenski autoprijevoznik i umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske Mladen Miljanić, a posada je navodno nosila improvizirane vojne uniforme i isticala lažne vojne brojeve na pramcu umjesto civilnih registracijskih oznaka.

Nadzornik obale u Lučkoj upravi Pula Franko Kliman izjavio je za Morski.hr da su s istim ljudima već imali problema. Kako tvrdi, prije mjesec dana tražili su privez pod izlikom da prevoze "vojnu delegaciju iz Vijetnama", dok su ranijih godina lučkim djelatnicima navodno prijetili i "diplomatskim incidentom" kada su im pokušali naplatiti vez.