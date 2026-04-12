'ČUDOVIŠTE OD PSA'

Izbjegavajte ove tri pasmine: 'Jedna može ubiti čopor vukova, a druga je borbeni tenk'

Foto: Shutterstock

12.4.2026.
11:19
Profesionalni trener pasa Garret Wing naveo je u videu na Tik Toku tri pasmine koje ne bi savjetovao za posjedovanje. On je objasnio da određene pasmine jednostavno nisu prikladne za obitelji ili se pokazuju posebno izazovnima za suživot.

Garret, koji se može pohvaliti s više od 20 godina iskustva u obuci policijskih pasa za rad na ulici i natjecanja, primijetio je da postoji čak i jedna pasmina sposobna "ubiti cijeli čopor vukova", piše Express.

1. Tibetski mastif

Prva pasmina koju "nikada ne bi preporučio kao profesionalni trenere pasa" je tibetski mastif.

"Počinjemo s brojem tri, tibetanskim mastifom. To je čudovište od psa koje je sposobno ubiti cijeli čopor vukova. Dakle, mislite li da vam je to potrebno u domu, s vašom malom djecom? Ne nužno", rekao je.

"Također su poznati po tome što su vrlo tvrdoglavi i teško ih je dresirati. To su prekrasne životinje, ali vjerojatno nisu za vas", dodao je.

2. Njemačka doga

Iako su ovo "slatki psi" koji mogu biti divni kućni ljubimci, Garret je upozorio da će potpuno promijeniti vaš način života.

Vlasnici ove posebne pasmine mogu otkriti da trebaju reorganizirati cijeli svoj dom, kupiti ekstra veliki kavez i pažljivo razmotriti raspored namještaja i prikladne vanjske prostore.

"Govorimo o psu koji je jednostavno prevelik za većinu domova", objasnio je.

3. Cane Corso

Na vrhu popisa pasmina koje Garret ne bi preporučio je Cane Corso.

Ova talijanska pasmina mastif poznata je po čuvanju stoke i povijesno se, osim toga, koristila i za lov na veliki plijen.

Garret je istaknuo da ova pasmina nije prikladna za obitelji: "I na kraju, ali ne i najmanje važno, govorimo o pasmini pasa broj jedan koju ne preporučujemo za obitelji, Cane Corso".

"To je previše psa za oko 99,9 posto ljudi, a to vam govorim ne samo kao profesionalni treneri pasa, već i kao vlasnik Cane Corsa. Oni su pravi borbeni tenkovi i to vam nije potrebno u vašem domu i susjedstvu", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
